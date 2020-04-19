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Зниження зарплат у "Динамо", Лунін повернеться в "Реал" та інші новини спорту 18 квітня

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Головні новини спорту 18 квітня

У суботу, 18 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Київське "Динамо" може скоротити зарплати гравцям команди. На такий крок київський клуб може піти в зв'язку з карантином, який привів до паузі в чемпіонаті України.

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Наразі обговорюється скорочення виплати за березень на невеликий відсоток, а за квітень – до половин.

Раніше Ігор Суркіс заявив, що виконуватиме умови контрактів незважаючи на карантин в Україні. "Динамо" пішло на вимушену паузу на 3-му місці УПЛ, поступаючись "Зорі" за додатковими показниками.

Голкіпер "Реала" Альфонс Ареола має намір змінити команду після закінчення цього сезону, що дає шанс воротарю збірної України Андрію Луніну закріпитися в команді.

Ареола заявив про свій намір зіграти в наступному році на чемпіонаті Європи, і бажанні мати стабільну ігрову практику. Таким чином, у "Реала" не залишиться більше воротарів, крім Тібо Куртуа. Лунін і Люка Зідан – в оренді. Швидше за все, "Реал" поверне саме українського кіпера.

Клуби англійської Прем’єр-ліги провели відеоконференцію, на якій домовилися дограти призупинений через пандемію коронавірусу сезон. Згідно з цими планами, сезон буде відновлено не раніше, ніж 8 червня, і це за умови, що уряд країни дозволить командам тренуватися після закінчення карантину 7 травня.

  • Через пандемію коронавірусу всі європейські першості були припинені, крім чемпіонату Білорусі.
  • Також УЄФА відстрочив відновлення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на невизначений термін.

Донецький "Шахтар" планує вже в найближчий вівторок, 21 квітня, відновити тренувальний процес. Про це повідомив головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

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Поки невідомо, в якому форматі проходитимуть ці тренування, а також немає інформації про те, як буде побудований тренувальний процес. Тренер обгрунтував повернення до тренувань необхідністю дати гравцям "ментальне здоров'я повсякденному життю". У самому клубі офіційної заяви поки ніхто не робив.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Динамо Футбол Реал Андрій Лунін АПЛ Шахтар
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