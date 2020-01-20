Перемога "Ліверпуля", біатлон без медалей та суперник для МакГрегора: новини спорту 19 січня

"Ліверпуль" без проблем переміг "Манчестер Юнайтед" в головному дербі Англії. "Барселона" ж перемогла "Гранаду" в першому матчі Сетьєна. Українські біатлоністи залишилися без медалей в Рупольдингу. А Конор МакГрегор насолоджується перемогою над Серроне. Такими були головні новини спорту в Україні та світі 19 січня

"Ліверпуль" надалі без поразок

На стадіоні "Енфілд" відбувся матч між "Ліверпулем" та "Манчестер Юнайтед". МЮ єдина команда в АПЛ, яка зуміла в цьому сезоні відібрати очки в "мерсисайдців". Тоді команди зіграли внічию. Та вдома "Ліверпуль" і надалі непереможний – впевнена перемога 2:0 завдяки голам ван Дейка та Салаха. Останньому асистував голкіпер Аллісон.

Таким чином "Ліверпуль" не програє вдома вже 1001 день та 52 матчі в АПЛ.

Кіке Сетьєн розпочинає в "Барселоні" з перемоги

Перемогла і "Барселона" в першому матчі нового наставника Кіке Сетьєна. Правда, зробили це "синьо-гранатові" завдяки єдиному голу Мессі наприкінці матчу. До цього часу "Гранада" вже грала у меншості.

Але і сам гол Мессі вийшов доволі видовищним.

Перемога Конора МакГрегора: що було далі

Конор МакГрегор переміг Дональда Серроне нокаутом на 40-й секунді бою. Після цього розпочалися розмови, хто ж має стати наступним суперником ірландця. Виклик йому кинув боксер Флойд Мейвезер. Вони вже билися у 2017 році, і тоді переміг Мейвезер. Сам МакГрегор не проти такого бою. Але хоче битися з Хабібом Нурмагомедовим. Навіть у Москві.

Біатлон: без медалей

У німецькому Рупольдингу закінчився п'ятий етап Кубка світу з біатлону.

Перемогу в жіночій гонці-переслідувані здобула норвезька біатлоністка Тіріль Екхофф. Найкраще з українок виступила Віта Семеренко, яка стартувала 34-ю. Віті вдався неймовірний прорив завдяки відмінній стрільбі – 20 точних пострілів. Завдяки хорошій стрільбі та швидкості Віта фінішувала 8-ю. Найгірший стартовий номер був у Валентини Семеренко, яка розпочинала гонку переслідування 59-ю. Але їй також вдався неймовірний прорив. Валентина пробігла одне коло штрафу й фінішувала на 18-й сходинці.

Щодо чоловічого персьюту, то там впевнену перемогу здобув француз Мартен Фуркад. Другим став Кантен Фійон-Майє, а бронза у Ветле-С'ястада Крістіансена.

Українські біатлоністи не змогли поборотися за нагороди, хоча стартували з хороших позицій. Зокрема, Артем Прима розпочав гонку 8-м, а Дмитро Підручний – 10-м. Найкращий результат продемонстрував Артем Прима. Він пробіг два штрафні кола та посів 11-у сходинку. Хорошу стрільбу продемонстрував Антон Дудченко – тільки один промах. На жаль, Антон програв конкурентам у швидкості, тому фінішував 29-м.

Чи буде в Україні плей-офф за єврокубки

В УПЛ в цьому сезоні запланований раунд плей-офф за право зіграти в Лізі Європи. Між собою мали б грати п'ята, шоста, сома та восьма команди чемпіонату. Та у збірній попросили відмінити в цьому році такі матчі, щоб команда могла підготуватися до Євро-2020. Та згодом своє рішення відкликали, попросивши лише перенести матчі чемпіонату та кубка України.

Перше місце для Дерев'янченка

Український боксер Сергій Дерев'янченко вийшов на першу місце в рейтингу WBC у середній вазі. Відтак українець може претендувати на чемпіонський бій.

Чемпіоном середньої ваги за версією WBC є Джермалл Чарло. Тож саме з ним українець може провести свій наступний бій за чемпіонський титул.