Гучна відставка у "Зорі", "Шахтар" у топ-100 клубів світу та інші новини спорту 19 березня

У четвер, 19 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

У "Зорі" несподівано відбулася гучна відставка

У луганській "Зорі" несподівано відбулися кадрові зміни. Генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов іде з клубу.

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Рафаїлов начебто покине "Зорю" до кінця березня. Причина такого рішення наразі невідома. Водночас Footballhub інформує, що відставка не пов’язана із зупинкою чемпіонату України з футболу через карантин.

"Шахтар" потрапив у топ-100 найдорожчих клубів світу

Авторитетний портал Transfermarkt представив рейтинг з топ-100 найдорожчих футбольних клубів світу. До рейтингу потрапив донецький "Шахтар".

"Шахтар" – єдиний український клуб, який потрапив до рейтингу. "Гірники" розмістилися на 69-й сходинці. Вартість складу "Шахтаря" складає 150,60 мільйона євро.

Рінат Ахметов допомагає боротися з коронавірусом в Україні

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов направив 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні. Бізнесмен використовував ресурси своїх компаній і фондів, у тому числі і "Шахтаря".

До теми Як українські спортсмени та клуби підтримали боротьбу з коронавірусом

Фонд Ріната Ахметова додатково закупить 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус, 200 апаратів штучної вентиляції легенів та інше обладнання.

Через коронавірус перенесено вже 7 гран-прі Формули-1

Старт сезону Формули-1 відкладено на невизначений термін. Минулого вікенду не відбувся перший гран-прі сезону в Австралії. Він був скасований через пандемію коронавірусу.

Раніше організатори Формули-1 повідомили, що гран-прі Бахрейну та В'єтнаму, що мали відбутися 20-22 березня та 3-5 квітня відповідно – перенесені. Також перенесений гран-прі Китаю. У ФІА заявляли, що розраховують розпочати сезон наприкінці травня. Однак у ФІА (Міжнародна автомобільна федерація) повідомили, що вимушені перенести європейські гран-прі – у Нідерландах, Іспанії та Монако. Усі три етапи мали відбутися у травні.

Бій Хабіб – Фергюсон офіційно перенесено

18 квітня у Брукліні (США) повинен був відбутися бійцівський турнірі UFC 249. Головною подією шоу мав стати бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона, проте, через пандемію коронавірусу поєдинок перенесли.

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