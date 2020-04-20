Хачеріді вляпався у скандал, Джошуа готовий до бою з Усиком: головні новини спорту 19 квітня

Колишній футболіст збірної України Євген Хачеріді потрапив у скандал у Білорусі, Ентоні Джошуа прокоментував можливість бою з Олександром Усиком. Головні новини спорту за 19 квітня – читайте у дайджесті.

Скандал з Хачеріді

Колишній гравець "Динамо" Київ та збірної України Євген Хачеріді підвів "Динамо" Брест у чемпіонаті Білорусі.

У рамках 5 туру проти "Вітебська" Євген заробив непотрібне вилучення, яке призвело до поразки його команди.

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"Динамо" начебто може припинити співпрацю з Хачеріді через скандал у матчі 5-го туру.

Колишній директор "Гомеля", а зараз журналіст СТВ Євген Поболовец вважає, що "Динамо" не вгадало з трансфером Євгена Хачеріді. Експерт розкритикував українця.

Джошуа дасть бій Усику

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа стверджує, що прийме виклик Олександра Усика. Однак, за словами британця, Усик тільки третій у черзі на бій з ним.

Джошуа вважає, що він заслужить повагу в суперважкому дивізіоні, якщо не ухилятиметься від поєдинків з топ-боксерами.

До речі Джошуа кинув виклик Тайсону Ф'юрі: Такого моменту більше не буде

"Усик, Ф'юрі, Уайт, Уайлдер – вони всі в моєму списку, безперечно", – стверджує британець.

Щодо Усика, то британець заявив, що зустрінеться з українцем, якщо Ділліан Уайт і Тайсон Ф'юрі не вимагатимуть бою.

"Усик – претендент по лінії WBO, і якщо Уайт з Ф'юрі відступлять, я прийму його виклик без сумнівів", – підсумував Джошуа.

Нові деталі відновлення Ліги чемпіонів

Цього тижня УЄФА обговорить план з відновлення турніру, який був призупинений через пандемію COVID-19.

21 квітня відбудеться інформаційна нарада з генеральними секретарями всіх 55-и національних асоціацій УЄФА. За її підсумками 23 квітня відбудеться засідання Виконкому УЄФА.

Перенесені матчі-відповіді 1/8 фіналу пропонується провести 7-8 серпня.

Подальші поєдинки будуть проводитися кожні три дні з тим розрахунком, щоб фінал відбувся 29 серпня.

Боєць UFC підняв Шакіла О'Ніла

Франсис Нганну зміг зробити те, що донедавна не вдалося, мабуть, нікому. Нганну підняв колишнього зіркового баскетболіста Шакіла О'Ніла.

Член Залу слави, легендарний центровий Шакіл О'Ніл зняв відео, на якому Франсис підіймає його на руки.

Вага 48-річного Шака становить близько 150 кілограмів. Його зріст – 2 метри і 16 сантиметрів.

"Це перший раз, коли хтось підняв мене на руки", – зізнався в кінці ролика О'Ніл.

.@Shaq you're not so heavy as I thought that's probably why you could fly on the court pic.twitter.com/oUJmVpyYB1 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 17, 2020

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