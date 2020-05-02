Доля Шевченка у збірній України, розклад відновлення УПЛ: новини спорту 1 травня

У п'ятницю, 1 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Чи залишиться Андрій Шевченко у збірній України?

Українська асоціація футболу (УАФ) готується продовжити контракт з наставником збірної України Андрієм Шевченком. Долю Шевченка визначатиме Виконавчий комітет УАФ.

До слова Шевченко може очолити "Челсі"

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що рішення щодо продовження контракту з Шевченком будуть готувати до чергового засідання Виконкому. Він також заявив, що УАФ зробить все можливе, щоб тренерський штаб Шевченка працював у збірній України надалі.

Відновлення УПЛ: з'явилася дата і календар матчів

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону 2019/2020 планують дограти влітку. УПЛ уже розробила календар матчів, які потрібно дограти.

Якщо вихід з карантину в Україні розпочнеться 11 травня, то з 12 до 29 травня пройде підготовка команд до відновлення сезону. З 12 до 17 травня клуби повинні провести тестування представників команд. Відновити УПЛ планують 30 травня матчами 24-го туру.

Календар УПЛ

25-й тур – 6 червня

26-й тур – 13 червеня

27-й тур – 17 червеня

28-й тур – 20 червеня

29-й тур – 27 червеня

30-й тур – 6 липня

31-й тур – 10 липеня

32-й тур – 13 липня

Півфінали Кубка України хочуть провести 10 червня. Фінал – 17 липня.

Сезон завершиться матчами плей-офф за потрапляння у Лігу Європи. Ці зустрічі заплановані на 21 і 24 липня.

Новий тренер збірної України з біатлону

У жіночій збірній України з біатлону в наступному сезоні буде новий тренер. Словацький фахівець Юрай Санітра очолив жіночу збірну України.

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Наразі Юрай Санітра є старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону. Він продовжить тренувати і чоловічу команду. Під керівництвом словацького тренера до сезону готуватимуться до 5 спортсменок – ті, які не мають особистого наставника.

Ексфутболіст "Шахтаря" потрапив у гучний секс-скандал

Колишній форвард "Шахтаря" і збірної Румунії Чіпріан Маріка потрапив у гучний скандал на батьківщині.

У мережі з'явилося відео, на якому Маріка, прикрившись лише одним рушником, виходить з номера в готелі в Клуж-Напока після того, як в двері постукав невідомий. "Непроханим гостем", який і проводив зйомку відео, виявився Флорін Мунтян – син колишнього глави румунської державної газової компанії Transgaz.

Флорін Мунтян стежив за своєю дружиною Анною, підозрюючи її в зраді. Вона і виявилася в одному номері разом з Чіпріаном.

Футболіст збірної України вперше став батьком

У захисника "Луго" та збірної України Василя Кравця народилася дитина – дівчинка. Кравець – вихованець "Карпат". Захисник покинув львівський клуб у 2017 році, перебравшись в "Луго". Тоді гравцем цікавилося і "Динамо".

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