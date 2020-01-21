Операція лідера збірної України, Цуренко за крок від сенсації та інші новини спорту 20 січня

20 січня трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Нападник збірної України Роман Яремчук переніс операцію

Роман Яремчук зазнав травми ахіллового сухожилля. Через ушкодження футболіст бельгійського "Гента" пропустить декілька місяців. Провести хірургічне втручання змусило часте нагадування травми про себе.

Це цікаво: Яремчук розповів, як ледь не опинився в італійському гранді

Головний тренер бельгійського клубу Йесс Торуп підтвердив інформацію, що Яремчуку зробили операцію.Він сподівається, що гравець відновиться до матчів плей-офф внутрішнього чемпіонату, який почнеться після 30-го туру.

Також Яремчук опублікував у своєму Instagram фото з клініки і написав, що повернеться.

Леся Цуренко була за крок від сенсації на Australian Open

Українська тенісистка Леся Цуренко зіграла свій матч на Australian Open. Суперницею українки була перша ракетка світу Ешлі Барті.

Цуренко могла створити сенсацію вже у першому колі Australian Open. Вона доволі неочікувано виграла перший сет, тричі реалізувавши брейк-пойнт, на відміну від двох вдалих спроб її суперниці. Та вже у другому та третьому сеті Барті таки дотиснула українку і вирвала перемогу.

Колишній спаринг-партнер Кличка хоче бій з Усиком

Хорватський боксер Філіп Хрговіч заявив, що хоче провести бій з Олександром Усиком. 27-річний Філіп сподівається, що в найближчі два роки зустрінеться з українським боксером.

Це цікаво: Ф'юрі заявив, що не битиметься з Усиком

Філіп Хрговіч переконаний, що його шляхи з Усиком перетнуться і він зможе перемогти.

Скандальний український футболіст знайшов нову команду

Колишній нападник "Агробізнесу" Ігор Сікорський може перейти в "Чорноморець". Наразі 31-річний футболіст веде переговори з одеським клубом.

Раніше "Агробізнес" припинив співпрацю з Сікорським через поїздку гравця в Росію, що підтверджують його фото в Instagram.

"Динамо" виграло перший матч у 2020 році

Київське "Динамо" провело другий матч у 2020 році. "Біло-сині" під час тренувального збору в Туреччині перемогли "Нефтчі" з Азербайджану.

Перший тайм завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:0. По голу провели Віталій Миколенко та Назарій Русин, який повернувся з оренди в "Зорі".

Це цікаво: "Динамо" підписало бразильського півзахисника, що виступав за "Шахтар"

По перерві "Динамо" пропустило. На 69 хвилині один м'яч відіграв Плателлас, "пробивши" Бойка з дальньої дистанції. Більше голів у матчі не було – перемога "Динамо" з рахунком 2:1.

Нападник "Шахтаря" офіційно перейшов у турецький "Різеспор"

Український нападник "Шахтаря" Андрій Борячук офіційно узгодив контракт із турецьким "Різеспором". Переговори між "Шахтарем" та "Різерспором" тривали три дні. Наразі умови угоди не повідомляються. Ймовірно, Борячук перейшов на правах оренди.

У "Різеспорі" виступають колишні гравці "Динамо" – захисник Микола Морозюк і півзахисник Денис Гармаш, який перебрався до Туреччини на початку січня на правах оренди.

Орієнтовна вартість послуг Борячука, за даними Transfermarkt, складає 700 тисяч євро.

Ексклюзивне інтерв'ю з авторкою найкращого гола в Україні у 2019 році Надією Іванченко

В грудні авторкою найкращого українського голу 2019 року визнали 16-річну Надію Іванченко. Спорт24 зустрівся із нападницею дівочої збірної України U-17 і клубу "Ладомир" (Володимир-Волинський). Молода футболістка розповіла про прихід у футбол, ставлення батьків, мотивацію, тиск родини, першу професійну команду, свої цілі та мрії.