Бій Ломаченка перенесуть, "Олександрія" бореться з коронавірусом – головні новини 20 березня

Спортивний світ вимушено пішов на відпочинок через пандемію коронавірусу. Попри це є важливі новини, які стосуються українських спортсменів. Найважливіше – читайте у дайджесті Спорт24.

Бій Ломаченка перенесуть

Поєдинок між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом може не відбутися 30 травня, як планувалося. Поєдинок повинен відбутися у Нью-Йорку (США).

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вдруге заявив, що вечір боксу, ймовірно, доведеться перенести через пандемію коронавірусу.

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Наразі Арум не називає точну дату, коли може відбутися бій Ломаченка й Лопеса. Ймовірно, боксери зустрінуться у червні 2020 року.

Василь вже повернувся в Україну, що неабияк обурило Лопеса. Американець заявив, що "не чекатиме" українського боксера.

Лопес також стверджує, що бій перенесуть через коронавірус.

Кабмін звільнив главу Держагентства спорту

Кабінет міністрів України звільнив главу Держагентства спорту Сергія Левчука. Левчук не пропрацював на своїй посаді й місяця.

Кабмін звільнив Левчука у середу, 18 березня. Однак про це стало відомо 20 березня.

Левчук очолив Держагентство спорту 17 лютого 2020 року.

У фейсбуці Левчук підтвердив, що Кабмін звільнив його з займаної посади. Він наголосив, що відмовляється коментувати "політичну" складову рішення.

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"Олександрія" бореться з коронавірусом

Футбольний клуб "Олександрія" допомагає боротися з пандемією коронавірусу. Український клуб та компанія "Агровіста" оплатили апаратуру для трьох лікарень Кіровоградщини.

"Олександрія" разом з партнерами придбала апарати штучної вентиляції легенів. Усього виділили на це понад 5 мільйонів гривень.

Апарати штучної вентиляції легень вже отримала дитяча обласна лікарня. Також апарати отримають обласна та Олександрійська міська лікарні.

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"Крім того, медичним закладам передадуть апаратуру, необхідність у якій підказали самі лікарі", – мовиться у повідомленні клубу.

В "Олександрії" уточнили, що термін надходження апаратів штучної вентиляції в обласну та Олександрійську міську лікарні залежатиме від оперативності постачальників.

Футболіст "Карпат" відправив свою дівчину у нокаут

Захисник львівських "Карпат" Владислав Дубінчак прийняв естафету у новому челенджі "Залишайся вдома".

Футболіст продемонстрував свою техніку, але в кінці курйозно потрапив папером своїй дівчині у голову.

Кумедним відео гравець поділився у своєму інстаграмі та закликав берегти своїх других половинок.

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