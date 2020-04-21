Зникнення ексзірки "Арсенала" і фінансові втрати Світоліної: головні новини спорту 20 квітня

Колишній футболіст збірної Франції та "Арсеналу" ось уже як декілька тижнів не виходить на зв'язок, а українська тенісистка Еліна Світоліна ризикує втратити заробіток. Головні новини спорту – читайте у дайджесті.

Зникнення футболіста

Французький півзахисник бельгійського футбольного клубу "Андерлехт" Самір Насрі пропав в ОАЕ під час пандемії коронавірусу.

Клуб не може знайти свого футболіста, який не виходив на зв'язок останні декілька тижнів. Француз також проігнорував вказівки команди про звіт про підтримку спортивної форми.

Француз вилетів в ОАЕ і більше не виходив на зв'язок. Також футболіст припинив активність в Instagram. Останній запис у соціальній мережі Насрі опублікував 1 квітня.

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Фінансові втрати Світоліної

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що може залишитися без фінансування спонсорів.

Світоліна розповіла про спонсорські контракти, які на цей момент "поставлені" на паузу через пандемію коронавірусу.

"Так, зараз всі "стали на стоп". Тому що в кожному контракті є пункт про те, що потрібно зіграти певну кількість турнірів, щоб тобі виплатили ці гроші", – сказала Еліна.

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Українці вже довелося припинити співпрацю з Маркосом Багдатісом. Еліна не отримує спонсорські гроші, але продовжує платити своєму тренеру.

Якщо сезон повністю не відновиться до кінця року, то гроші нам не виплатять і це буде дуже сумно. Я розумію ситуацію всіх спонсорів, але я все одно плачу гроші тренеру, адже не хочу втрачати його,

– заявила тенісистка.

"Це дуже складна ситуація, але тут всі в мінусі: спонсори, я і вся моя команда. Ця ситуація, звичайно, дуже вплинула", – додала Світоліна.

У 2020 році Світоліна здобула 225 496 тисяч доларів призових. Еліна перемогла на турнірі в мексиканському Монтерреї.

"Шахтар" – "Вольфсбург": з'явилася дата матчу

Донецький "Шахтар" має зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Поєдинок може відбутися на початку серпня.

Рестарт турніру відбудеться після того, як завершаться національні чемпіонати.

Перенесені перші матчі 1/8 фіналу "Севілья" – "Рома" та "Інтер" – "Хетафе" пропонується провести 2-3 серпня. Всі матчі-відповіді – 6-го серпня.

Чвертьфінали Ліги Європи заплановані на 10 і 13 серпня, півфінали – на 17 і 20 серпня, фінал у Гданську – на 27-е число.

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УЄФА на цьому тижні обговорить план відновлення розіграшу Ліги Європи, який був призупинений через пандемію коронавірусу.

"Шахтар" має провести повторний матч проти "Вольфсбурга" в Харкові. Перша зустріч завершилася перемогою "гірників"

на виїзді з рахунком 2:1.

Футбольний клуб з Уханя повернувся у рідне місто

Гравці футбольного клубу "Ухань Чжоер" повернулися в місто Ухань, яке стало осередком поширення коронавірусу COVID-19. У Китаї почали знімати обмеження на переміщення.

Футболісти були змушені покинути Ухань в січні через загрозу зараження коронавірусною інфекцією. 19 квітня гравців на залізничній станції міста зустрічали вболівальники в медичних масках.

Вболівальники голосно співали фанатські пісні і дарували футболістам букети квітів. Гравці у відповідь підіймали великі пальці.

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