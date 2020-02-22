"Шахтар" відправить літак у Китай, нові гравці у збірній України та інші новини спорту 21 лютого

Спорт24 підбиває підсумки спортивних подій п'ятниці, 21 лютого.

"Шахтар" готовий відправити літак за українкою в Китай

Донецький "Шахтар" готовий вислати літак за українкою Настею Зінченко, яка не змогла евакуюватися з епіцентру коронавірусу через її собачку, яка не мала необхідних документів.

Крім того, Пятов повідомив, що клуб готовий все гроші, виручені від продажу квитків на матч з "Бенфікою", направити на забезпечення комфортних побутових умов для евакуйованих, які будуть перебувати два тижні на карантині в Нових Санжарах.

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Новачки у збірній України перед Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, коментуючи матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Бенфіка", зазначив, що в товариських матчах національної команди з Францією і Польщею можуть бути задіяні новачки.

Склад команд на естафети чемпіонату світу з біатлону

У суботу, 22 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудуться класичні естафети. Україна оголосила склад на ці гонки.

Жінки (у порядку старту): Анастасія Меркушина, Юля Джима, Віта Семеренко, Олена Підгрушна;

Чоловіки: Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний.

Україна наблизилася до конкурентів у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Завдяки перемозі донецького "Шахтаря" над португальською "Бенфікою" в Лізі Європи, Україна поповнила свою скарбничку на два очки (або ж 0,4 бала).

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У свою чергу, бельгійські, нідерландські та австрійські клуби набрали лише по 0,2 бала, а турецькі нічого не заробили.

Таким чином Україна скоротила відставання від Бельгії та Нідерландів та відірвалася від Австрії та Туреччини. Відставання від дев'ятих Нідерландів тепер складає лише 1,45 бала. Хоча відрив від 11-ї Туреччини лише 1,1 бала, а від Австрії – 1,75.

Ерлінг Голанд – гравець тижня у Лізі чемпіонів

Нападник дортумнської "Боруссії" Ерлінг Голанд став найкращим гравцем першого тижня в Лізі чемпіонів.

Голанд відзначився дублем у ворота ПСЖ. Він забив на 69-й та 77-й хвилинах. Між його голами Неймар забив за французький клуб.

Бій Василя Ломаченка отримав особливу відзнаку WBC

Бій Василя Ломаченка з британцем Люком Кемпбеллом отримав спеціальну нагороду від WBC. Поєдинок, в якому переміг Ломаченко і здобув титул WBC, визнано найбільш драматичним у 2019 році.

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У тому поєдинку українець додав до чемпіонських титулів WBA і WBO пояс WBC. Згодом WBC зробила Василь "франчайзинговим" чемпіоном.

Головний лікар Мінмолодьспорту постане перед судом

Головного лікаря національних збірних команд України судитимуть. Причиною стала закупівля сумнівних препаратів, яка завдала збитків державі на суму понад 6,7 мільйона гривень.

Потреби у закупівлі цих препаратів не було, що підтверджується показами понад 30 спортсменів, серед яких чемпіони України, призери всесвітніх змагань та учасники Олімпійських ігор.