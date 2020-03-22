Третій футболіст "Ювентуса" з коронавірусом, смерть президента "Реала": новини спорту 21 березня

У суботу, 21 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Пауло Дібала з дівчиною інфіковані на коронавірус

Півзахисник італійського "Ювентуса" Пауло Дібала зізнався, що заразився на коронавірус. Разом з ним інфікована і його дівчина.

Важливо Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Він став третім гравцем "Ювентуса", в якого виявили коронавірус. Першим був захисник Даніеле Ругані. Згодом вірус виявили і в півзахисника Блеза Матюїді.

Експрезидент "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавірусу

Колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс помер. В нього був виявлений коронавірус, що і став причиною смерті.

76-річний Санс був госпіталізований та потрапив у реанімацію. В чоловіка 8 днів була лихоманка. А тест на Covid-19 дав позитивний результат. В лікарні стан Санса погіршився. В суботу, 21 березня 2020 року колишній президент "Реала" помер.

Шовковський зізнався, чому відмовився очолити Держагентство спорту

Помічник головного тренера збірної України з футболу Олександр Шовковський підтвердив, що отримував пропозицію очолити Держагентство спорту. Ексфутболіст "Динамо" та збірної України відмовився від пропозиції колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука очолити новостворений відділ.

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Шовковський підтвердив, що мав зустріч з Гончаруком, однак відмовив ексглаві уряду через Євро-2020.

Які спортсмени у "виграші" через пандемію коронавірусу

Пандемія коронавірусу неабияк ускладнила життя спортсменам та власникам великих клубів і ліг. Від коронавірусу швидко втомилися і вболівальники, які позбавлені видовищних поєдинків. Ніхто не може дати точну відповідь, що буде з поточними сезонами. Але є ті, хто виграли від коронавірусу.

"Донбас" хоче повернутися у КХЛ

Український хокейний клуб "Донбас" хоче повернутися у Континентальну хокейну лігу (КХЛ). "Донбас" припинив виступи у КХЛ після початку війни на сході України у 2014 році. Президент "Донбасу" Борис Колесніков заявив, що хотів би, щоб його клуб грав у Континентальній хокейній лізі.

Чемпіонат світу-2020 з хокею офіційно скасовано

Чемпіонат світу-2020 по хокею скасований через коронавірус. Турнір мав відбутися в Швейцарії з 8-го по 24 травня. Рада федерації прийняла таке рішення у зв'язку з поширенням вірусу COVID-19 по всьому світу.

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