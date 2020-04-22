Унікальна база ФК "Рух", єдиний кандидат на пост президента УПЛ: новини спорту 21 квітня

У вівторок, 21 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Будівництво унікальної бази ФК "Рух", якій в Україні немає аналогів

Президент і власник львівського футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський зробив візуальну презентацію новітньої бази для команди.

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На Youtube-каналі ФК "Рух" вийшов презентаційний ролик про новий футбольний об'єкт в Україні. Судячи з відео, аналогів подібного роду об'єктів немає не тільки в Україні, а й, може, у всьому світі.

На території бази розмістяться 8 полів. Всі – з освітленням, автополивом і необхідною інфраструктурою. Мінімум два поля – з підігрівом. Манеж з трибунами на 5 тисяч глядачів, гімнастичні і тренажерні зали, зали для єдиноборств, СПА, відновлювальний центр, басейни, а також медична лабораторія. І головне – гірськолижні підйомники і пляжні зони.

На пост президента УПЛ офіційно зареєстрований тільки один кандидат

Ффіційно завершився термін подання заявок на посаду президента УПЛ. Єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом є Олександр Шевченко – колишній віце-президент "Руха", який зараз працює очільником Федерації футболу Львівської області.

Його кандидатуру висунули два клуби – "Львів" та "Десна". Однак існує варіант із продовженням терміну реєстрації – це може трапитися за умови, якщо перенесуть вибори, які наразі заплановані на 27 квітня.

Італія і Франція заявили про відновлення сезону: коли повернеться футбол

Усі ліги Європи, окрім білоруської, вимушено призупинені через пандемію COVID-19. Водночас у більшості країн клуби прагнуть дограти поточний сезон. Спорт24 розповідає, коли може відбутися довгоочікуване повернення європейського футболу.

УЄФА рекомендував європейським лігам не поспішати з рішенням щодо дострокового завершення сезону 2019/2020. Там розраховують, що сезон вдасться дограти.

Меморіал Лобановського не відбудеться вперше за 17 років

XVII Турнір пам'яті Валерія Лобановського за участю молодіжних збірних України, Португалії, Словенії та Болгарії перенесли на 2021 рік.

До речі Іноземний клуб відправив гравця збірної України на самоізоляцію

Турнір вирішили перенести через пандемію коронавірусу й вердикт Виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів. Меморіал Лобановського проводиться щорічно, починаючи з 2003 року.

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