Українець в "Арсеналі", "Київ-Баскет" у плей-офф Кубка Європи та інші новини спорту 22 січня

22 січня трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Микола Матвієнко може перейти в "Арсенал"

Агент Юрій Данченко підтвердив переговори лондонського "Арсеналу" з "Шахтарем" щодо трансферу Миколи Матвієнка. "Каноніри" хочуть придбати оборонця "Шахтаря" до кінця зимового трансферного вікна.

До слова: Англійський топ-клуб хоче придбати українця з "Шахтаря"

Агент Матвієнка сподівається, що переговори будуть успішними й футболіст переїде в Лондон.

На запитання про суму трансферу він відповів, що не може розповісти деталі. "Скоро все дізнаєтеся", – резюмував Данченко.

У Тараса Шелестюка раптово змінився суперник за 10 днів до бою

Український боксер Тарас Шелестюк 31 січня мав провести бій проти Алехандро Давіли. Та за десять днів до поєдинку суперник українця відмовився від бою через травму.

Та бій все-таки відбудеться. Як повідомив сам Тарас Шелестюк, його промоутер домовився про заміну. Тож проти українця вийде аргентинець Луїс Альберто Верон.

"Карпати" покинув вже дев'ятий футболіст у 2020 році

Львівські "Карпати" продовжують відпускати гравців. З початку 2020 року вже дев'ять гравців покинуло команду.

До слова: Львівські "Карпати" – як команда опинилася на краю провалля

Черговим вже колишнім гравцем команди став воротар Роман Підківка. Як йдеться в повідомленні, "Карпати" за взаємної згоди з голкіпером припинили дію контракту.

Масова бійка на баскетбольному матчі в США

Матч університетських команд з баскетболу між "Канзасом" та "Канзас Стейт" закінчився масовою бійкою. У тому числі і за участі вболівальників. В хід пішли навіть стільці.

Інцидент трапився наприкінці матчу, коли "Канзас" вигравав домашній матч проти "Канзас Стейт". Гравець команди-гостей наприкінці зустрічі зробив перехоплення та намагався закинути м’яч. Однак Сільвіо Да Соуза зробив ефектний блок. А після цього як суперник впав на паркет, підійшов та в агресивній манері почав йому щось говорити.

Така поведінка не сподобалася гравцям "Канзас Стейт", тож вони накинулися на Да Соузу. До сутички приєдналися й інші гравці, та тренерський штаб. А після цього і глядачі.

"Десна" підписала талановитого півзахисника "Шахтаря"

Чернігівська "Десна" підсилила лінію півзахисту. Команда підписала забивного півзахисника Андрія Тотовицького із "Шахтаря".

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Термін дії контракту – два роки. Ігровий номер Андрій, як і решта новачків, обере вже за кілька днів.

Назарій Русин розповів про пропозицію від європейського клубу

Нападник Назарій Русин повернувся у "Динамо" після піврічної оренди в луганській "Зорі". Футболіст розповів, що свого часу міг опинитися у "Шахтарі", "Карпатах" та навіть бельгійському "Генку".

"Динамо" подало позов у ФІФА через трансфер бразильця

"Динамо" подало позов проти бразильського клубу "Сан-Паулу". Причиною стало прострочення платежу по трансферу футболіста Че Че.

За інформацією ЗМІ, "Динамо" з листопада намагається зв'язатися з бразильським клубом, але безуспішно. Таким чином, кияни звернулися до ФІФА, яка вивчить документи щодо трансферу і винесе рішення.

"Київ-Баскет" достроково вийшов у плей-офф Кубка Європи ФІБА

Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" продовжив переможну серію на другому етапі групового турніру Кубка Європи ФІБА.

У четвертому турі віцечемпіони України у столичному "Палаці спорту" обіграли голландську команду "Зволле" - 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26) і достроково забронювали місце у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА.

Єдина нагорода Юнацьких Олімпійських ігор 2020

В останній день зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2020 представник України Орест Коваленко здобув бронзову нагороду. Коваленко піднявся на п'єдестал пошани у фристайлі.

У фінальних змаганнях у дисципліні "біг-ейр" юний Коваленко замкнув трійку лідерів з результатом 179.50.