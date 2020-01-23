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Українець в "Арсеналі", "Київ-Баскет" у плей-офф Кубка Європи та інші новини спорту 22 січня

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Головні новини спорту 22 січня

22 січня трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Агент Юрій Данченко підтвердив переговори лондонського "Арсеналу" з "Шахтарем" щодо трансферу Миколи Матвієнка. "Каноніри" хочуть придбати оборонця "Шахтаря" до кінця зимового трансферного вікна.

До слова: Англійський топ-клуб хоче придбати українця з "Шахтаря"

Агент Матвієнка сподівається, що переговори будуть успішними й футболіст переїде в Лондон.

На запитання про суму трансферу він відповів, що не може розповісти деталі. "Скоро все дізнаєтеся", – резюмував Данченко.

Український боксер Тарас Шелестюк 31 січня мав провести бій проти Алехандро Давіли. Та за десять днів до поєдинку суперник українця відмовився від бою через травму.

Та бій все-таки відбудеться. Як повідомив сам Тарас Шелестюк, його промоутер домовився про заміну. Тож проти українця вийде аргентинець Луїс Альберто Верон.

Львівські "Карпати" продовжують відпускати гравців. З початку 2020 року вже дев'ять гравців покинуло команду.

До слова: Львівські "Карпати" – як команда опинилася на краю провалля

Черговим вже колишнім гравцем команди став воротар Роман Підківка. Як йдеться в повідомленні, "Карпати" за взаємної згоди з голкіпером припинили дію контракту.

Матч університетських команд з баскетболу між "Канзасом" та "Канзас Стейт" закінчився масовою бійкою. У тому числі і за участі вболівальників. В хід пішли навіть стільці.

Інцидент трапився наприкінці матчу, коли "Канзас" вигравав домашній матч проти "Канзас Стейт". Гравець команди-гостей наприкінці зустрічі зробив перехоплення та намагався закинути м’яч. Однак Сільвіо Да Соуза зробив ефектний блок. А після цього як суперник впав на паркет, підійшов та в агресивній манері почав йому щось говорити.

Така поведінка не сподобалася гравцям "Канзас Стейт", тож вони накинулися на Да Соузу. До сутички приєдналися й інші гравці, та тренерський штаб. А після цього і глядачі.

Чернігівська "Десна" підсилила лінію півзахисту. Команда підписала забивного півзахисника Андрія Тотовицького із "Шахтаря".

Читайте також: "Динамо" виграло "справу Ярмоленка" – рішення ФІФА

Термін дії контракту – два роки. Ігровий номер Андрій, як і решта новачків, обере вже за кілька днів.

Нападник Назарій Русин повернувся у "Динамо" після піврічної оренди в луганській "Зорі". Футболіст розповів, що свого часу міг опинитися у "Шахтарі", "Карпатах" та навіть бельгійському "Генку".

"Динамо" подало позов проти бразильського клубу "Сан-Паулу". Причиною стало прострочення платежу по трансферу футболіста Че Че.

За інформацією ЗМІ, "Динамо" з листопада намагається зв'язатися з бразильським клубом, але безуспішно. Таким чином, кияни звернулися до ФІФА, яка вивчить документи щодо трансферу і винесе рішення.

Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" продовжив переможну серію на другому етапі групового турніру Кубка Європи ФІБА.

У четвертому турі віцечемпіони України у столичному "Палаці спорту" обіграли голландську команду "Зволле" - 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26) і достроково забронювали місце у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА.

В останній день зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2020 представник України Орест Коваленко здобув бронзову нагороду. Коваленко піднявся на п'єдестал пошани у фристайлі.

У фінальних змаганнях у дисципліні "біг-ейр" юний Коваленко замкнув трійку лідерів з результатом 179.50.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо ФК Десна Карпати Баскетбол Шахтар ФІФА Арсенал
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