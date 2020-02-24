Перемога Ф'юрі, VAR скасував гол в матчі "Шахтаря" та інші новини спорту 23 лютого

Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Уайлдера та став чемпіоном світу з боксу за версією WBC. Переміг і донецький "Шахтар", а в його матчі проти "Десни" вперше було скасовано гол після перегляду VAR. У біатлоні жінки та чоловіки провалили мас-старт. Збірна з баскетболу прикро програла Угорщині у відборі на Євробаскет-2021. Такими були головні новини спорту 23 лютого

Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Уайлдера

Ще 22 лютого (але в ніч на 23 лютого в Україні) відбувся бій за звання чемпіонат світу у важкій вазі за версією WBC. Чинний на той час володар чемпіонського поясу Деонтей Уайлдер проводив його захист проти Тайсона Ф'юрі. Це був вже другий бій між ними. Перший закінчився внічию. А у другому бою "Циганський король" не залишив шансів супернику – перемога технічним нокаутом у сьомому раунді. При цьому Ф'юрі в бою переважив Уайлдера за кількістю ударів.

Ще під час бою Ф'юрі облизав шию Уайлдеру, спробувавши його кров на смак. А вже після перемоги заспівав в ринзі. Співав британець і на вечірці після того, при цьому про Уайлдера.

Поновлення матчів УПЛ: VAR скасував гол "Десни", "Шахтар" забив на 90+5 хвилині

Ще 22 лютого в Україні поновилися футбольні матчі. В суботу "Зоря" на виїзді обіграла "Маріуполь", а "Динамо" перемогло "Ворсклу", забивши вирішальний гол на 90+2 хвилині. Натомість чотири матчі відбулися в неділю – дубль Смирного та його гол на 90+2 хвилині приніс перемогу "Колосу" над "Олександрією", "Карпати" та "Дніпро-1" зіграли внічию, а єдиний гол Богунова допоміг "Львову" здолати "Олімпік" на виїзді.

Та найбільше уваги привертав матч у Харкові, де "Шахтар" приймав "Десну". Команди видали бойову гру. А "Десна" навіть забила – відзначився Гуцуляк. Однак після використання VAR арбітр гол не зарахував. А перемогу "Шахтар" здобув завдяки голу п'ятою Марлоса на 90+5 хвилині.

Чемпіонат світу з біатлону: провал у мас-старті

23 лютого відбулися останні змагання на чемпіонаті світу з біатлону – жіночий та чоловічий мас-старти. Єдиною українкою була Олена Підгрушна, але вона посіла лише 24-е місце. При цьому вона на останній стрільбі не закрила ще одну мішень, але забула піти на штрафне коло. Українку після гонки оштрафували. Перемогла норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

В чоловіків мав виступати лише Дмитро Підручний. Але шанс отримав і Артем Прима. Все через те, що росіянин Олександр Логінов відмовився. Сам Прима фінішував 20-им, а Підручний – аж 23-им. Тут переможцем став Йоганнес Бьо з Норвегії.

В Італії переносять матчі через коронавірус

Спалах китайського коронавірусу дістався і до Європи, і до футболу зокрема. Спочатку в Італії перенесли матчі в нижчих дивізіонах. Все через те, що коронавірус виявили в одного з футболістів "Кодоньйо", аматорського клубу з Ломбардії. Він став першим жителем регіону, в якого виявили Covid-19. Але після цього перенесли й матчі в Серії А. Серед них і матч "Аталанти" українця Руслана Маліновського.

Збірна Україна поступилася у матчі відбору Євробаскет-2021

Збірна України з баскетболу провела другий поєдинок у відборі до чемпіонату Європи 2021. У Запоріжжі "синьо-жовті" програли Угорщині. При цьому за лічені секунди до кінця зустрічі рахунок був рівним 60:60. Але остання атака гостей принесла їм два очки за 0,2 секунди до кінця гри.

Наступний матч збірна України проведе 27 листопада на виїзді проти Словенії. Того ж місяця "синьо-жовті" зустрінуться з Австрією. У лютому 2021 року українців чекають повторні зустрічі з Угорщиною та Словенією.

Перший трофей Марти Костюк у 2020 році

Українська тенісистка Марта Костюк виграла третій титул у професійній кар'єрі. Вона перемогла на турнірі в Каїрі. У фіналі Костюк обіграла Альону Большову з Іспанії. При цьому матч тривав лише 54 хвилини, а українка дала можливість суперниці виграти лише один гейм. Попередній раз українка перемагала ще у 2018 році на турнірі в Австралії.