Бердиєва сватають у "Динамо", а Олімпіаду-2020 можуть скасувати: головні новини 23 квітня

ЗМІ назвали тренера з Росії, який може очолити "Динамо", а Олімпіада-2020 може не відбутися. Головні новини 23 квітня – читайте у дайджесті.

Олімпіада-2020 може не відбутися

Олімпійські ігри-2020 у Токіо через пандемію COVID-19 перенесли на 2021 рік. У Японії вважають, що Ігри неможливо відкласти на ще довший термін.

Про це заявив глава організаційного комітету токійських Ігор Есіро Морі

"Якщо подумати про спортсменів, про питання, пов'язані з організацією Ігор, то технічно складно відкласти їх на два роки", – заявив глава оргкомітету.

Він підтвердив, що мав розмову з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе про можливість відкласти Олімпіади-2020 на два роки. Але прем'єр вважає перенесення Ігор на один рік достатнім.

До речі Сотні мільйонів доларів: у МОК оцінили збитки перенесення Олімпіади-2020

Проте деякі експерти висловили сумніви щодо можливості провести Олімпійські ігри у 2021 році до отримання вакцини від коронавірусу.

Зокрема, фахівець з інфекційних хвороб з лікарні Університету Кобе Кентаро Івата заявляв, що Олімпійські ігри навряд чи вдасться провести у 2021 році через незрозумілість перспектив у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Також перенесення Ігор викличе значні додаткові витрати. Генсек кабміну Японії Есіхіде Суга зазначав, що Токіо не давав згоду на додаткові витрати, пов'язані з перенесенням Олімпійських ігор на наступний рік.

Такий коментар з'явився після того, як японське агентство "Кіодо Цусін" повідомляло, ніби Абе погодився, що витрати, які пов'язані з перенесенням Олімпійських ігор, японська сторона бере на себе.

ЗМІ назвали тренера, який може очолити "Динамо"

Російський журналіст Олексій Андронов 17 квітня заявив, що в Росії є фахівець, який може очолити київське "Динамо". Андронов не став називати тренера, але сказав, що фахівець має не російський паспорт. Український журналіст Михайло Співаковський припустив, що це може бути наставник ЦСКА Віктор Гончаренко. Але Андронов спростував його кандидатуру.

Ведучі "ТаТоТаке" звернулися до Андронова за коментарем. Він заявив, що мав на увазі Курбана Бердиєва, який є громадянином Туркменістану.

Андронов вважає, що Бердиєв може допомогти "Динамо". Також він стверджує, що Бердиєв може очолити київський клуб не як громадянин Росії, хоча і має російський паспорт.

Це системна людина, яка користується великою повагою з боку керівників "Динамо". Бердиєв заслужив, але так і не отримав можливості попрацювати з топ-клубом Росії. І в Києві цілком здатний принести певну користь,

– заявив Андронов.

На його думку, все залежить від того, який футбол потрібно "Динамо".

"У Ростові він показав, що може гідно виглядати з середньою командою навіть на рівні Ліги чемпіонів", – додав Андронов.

Титул WBC віддали Хейні

Світова боксерська рада (WBC) відновила американця Девіна Хейні у статусі чемпіона світу в легкій вазі.

31 серпня 2019 року титул WBC виграв Василь Ломаченко, здолавши Люка Кемпбелла. Та чемпіонський титул опинився у Хейні, адже українцю надали статус "франчайзингово" чемпіона.

У листопаді 2019 року Хейні отримав право зустрітися за титул WBC з Альфредо Сантьяго. Американець переміг, але вимушений був залишити титул через травму.

Йому надали звання "чемпіона у відпустці" та дозволили провести титульний бій після повернення.

"Правила і положення WBC дають WBC абсолютну свободу дій щодо визначення чемпіонів і обов'язкових претендентів, а також скасування будь-якого призначеного поєдинку", – прокоментували ситуацію у WBC.

УЄФА розповів, кого може не допустити в єврокубки

Виконавчий комітет УЄФА 23 квітня провів засідання у форматі відеоконференції. За підсумками зустрічі УЄФА рекомендував дограти всі внутрішні змагання у Європі.

Робоча група по календарю оцінює два сценарії догравання сезону. Обидва передбачають старт внутрішніх змагань до відновлення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Один передбачає їх паралельне проведення, інший – закінчення внутрішніх турнірів, а потім відновлення турнірів УЄФА у серпні.

УЄФА закликає національні асоціації і ліги вивчити всі можливі варіанти, щоб дограти сезон і розподілити місця в єврокубках.

Також в УЄФА назвали законні причини для дострокового завершення сезону:

наявність офіційного наказу, що забороняє проведення спортивних змагань, через що продовження і завершення чинного сезону не є можливими в прийнятні терміни до початку наступного сезону;

непереборні економічні проблеми, які роблять продовження сезону неможливим, адже це поставить під загрозу довгострокову фінансову стабільність внутрішніх турнірів і / або клубів.

Якщо внутрішні змагання будуть достроково припинені з перерахованих вище причин, УЄФА вимагатиме від відповідної національної асоціації вибрати клуби для участі в єврокубковому сезоні 2020/21 на підставі спортивних досягнень на внутрішній арені у сезоні 2019/20.

УЄФА залишає за собою право відмовити в допуску або самостійно оцінити можливий допуск до своїх турнірів будь-якого клубу, запропонованого національною асоціацією.

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