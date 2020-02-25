Чергова поразка Світоліної, "Динамо" продовжило контракт з Бєсєдіним: новини спорту 24 лютого

Еліна Світоліна не може перемогти вже третій матч поспіль, а "Динамо" на фоні допінг-скандалу продовжує контракт з Артемом Бєсєдіним. Спорт24 підбиває підсумки спортивних подій понеділка, 24 лютого.

Еліна Світоліна програла на старті турніру в Досі

Еліна Світоліна не змогла подолати 1/16 фіналу на турнірі WTA у Досі (Катара). Українка поступилася 29-й ракетці світу американці Аманді Анісімовій.

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Для Світоліної це вже 4 турнір у новому сезоні, на якому вона не може пройти далі 1/16 фіналу. Поки найкращим результатом українки у сезоні є чвертьфінал на турнірі у Хуахіні (Таїланд).

"Динамо" продовжило контракт з Артемом Бєсєдіним

Київське "Динамо" продовжило контракт із Артемом Бєсєдіним, який закінчується влітку. Новий контракт розрахований на чотири роки.

Зазначимо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти "Мальме". Футболіст до остаточного вердикту повністю відсторонений від футболу.

Заява президента ФБУ про тренера Логінова

На чемпіонаті світу з біатлону 22 лютого італійська поліція провела обшуки в російського біатлоніста Олександра Логінова. Причиною обшуків стало те, що особистий тренер Логінова Олександр Касперович буцімто привозить на чемпіонат світу допінг для спортсмена. Касперович був присутній за чужою акредитацією, яка видана на українську команду.

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що Касперович отримав українську акредитацію. За його словами, представники IBU зробили зауваження українській стороні та попросили анулювати акредитацію.

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Склад збірної України на Кубок Девіса

Збірна України оголосила склад на матчеву зустріч Кубка Девіса з Тайванем, яка відбудеться 6-7 березня в Запоріжжі.

У плей-офф Першої Світової групи проти збірної Тайваню українці зіграють у наступному складі: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, Віталій Сачко.

Перша серія документального фільму про "Динамо"

24 лютого на Youtube відбулася прем'єра першої серії екшн-фільму "Невідоме Динамо". Фільм складається з двох серій. У ньому показано життя київського клубу: від установки на матч в роздягальні до його розбору після завершення.

Унікальне досягнення збірної України на чемпіонаті світу з біатлону

Збірна України з біатлону ось уже восьмий поспіль чемпіонат світу здобуває бодай одну медаль. За цим показником "синьо-жовтим" не поступаються тільки грізні команди Норвегії, Німеччини та Франції.

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