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Завершення чемпіонату Нідерландів, покарання Хачеріді та інші новини спорту 24 квітня

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Новини спорту 24 квітня 2020 – новини спорту України та світу
Головні новини спорту 24 квітня

У п'ятницю, 24 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Професійна футбольна рада Нідерландів прийняла рішення достроково припинити чемпіонат сезону 2019/20.

До слова Вибори президента УПЛ знову перенесли – оголошена нова дата

Причому, чемпіон першості не буде визначений. Також не буде підвищення / пониження у класі. Команди, які перебувають у зоні вильоту (АДО Ден Хааг та "Валвейк"), збережуть прописку в турнірі. "Аякс" і АЗ "Алкмаар" зіграють у попередньому раунді Ліги чемпіонів-2020/21, а "Феєноорд", ПСВ і "Віллем II" візьмуть участь в попередніх раундах Ліги Європи-2020/21.

"Утрехт" оскаржить рішення Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB). Згідно з рішенням KNVB, "Утрехт" не потрапив в єврокубки. "Утрехт" відставав від "Віллема" на три очки і мав матч в запасі. Крім того, "Утрехт" також потрапив у фінал Кубка Нідерландів, перемога в якому дає право на квиток у кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Контрольно-дисциплінарний комітет Білоруської федерації футболу покарав захисника "Динамо-Брест" українця Євгена Хачеріді тривалою дискваліфікацією і грошовим стягненням.

Оборонець "Динамо" Брест був вилучений у матчі з "Вітебськом" за неспортивну поведінку, а після гри намагався з'ясувати стосунки з арбітром Сергієм Чистовим. Як повідомляв 24 канал, Хачеріді "заробив" вилучення наприкінці гри. Оборонець вдарив гравця команди-суперниці, за що отримав пряму червону карту.

За свої дії 32-річний Хачеріді дискваліфікований на 5 матчів та отримав штраф у розмірі 50 базових величин (близько 15 тисяч гривень)

Колишній нападник збірної України Марко Девіч заявив, що не буде продовжувати кар'єру професійного футболіста. Контракт гравця з азербайджанським клубом "Сабах" закінчився і Девіч не планує переходити в інший клуб.

Що відомо про Девіча?

  • На рахунку 36-річного серба з українським паспортом 7 голів у 35 матчах за збірну України.
  • Український період кар'єри Девіч розпочав у луцькій "Волині".
  • Славу Марко здобув у харківському "Металісті", за який забив 98 голів у 222 зустрічах.
  • Після "Металіста" Девіч виступав за "Шахтар", за який провів усього 16 матчів.

Вибори нового президента УПЛ перенесені з 27 квітня на 25 травня. Разом з тим прийом заявок від кандидатів також буде продовжений. Процедуру голосування перенесли вже вдруге. Спочатку вони повинні були відбутися 7 квітня, але через продовження Кабміном карантину до 24 квітня їх перенесли на 27 квітня.

Зверніть увагу Відновлення УПЛ: з'явився календар матчів

Раніше повідомлялося, що Олександр Шевченко – єдиний зареєстрований кандидат у президенти ліги. Пізніше "Карпати" висунули Олега Смалійчука на цей пост, але з порушенням термінів подачі заявки.

Донецький "Шахтар" прийняв рішення відновити тренувальні заняття, незважаючи на пандемію коронавірусу. Гравці були розділені на групи по чотири людини, кожен з членів яких займався окремо від партнерів у кутового прапорця.

В УПЛ залишилося дограти 9 турів. Лідером чемпіонату наразі є "Шахтар".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Шахтар УПЛ Футбол
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