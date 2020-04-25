Завершення чемпіонату Нідерландів, покарання Хачеріді та інші новини спорту 24 квітня

У п'ятницю, 24 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Чемпіонат Нідерландів достроково завершено, а хто переможець?

Професійна футбольна рада Нідерландів прийняла рішення достроково припинити чемпіонат сезону 2019/20.

До слова Вибори президента УПЛ знову перенесли – оголошена нова дата

Причому, чемпіон першості не буде визначений. Також не буде підвищення / пониження у класі. Команди, які перебувають у зоні вильоту (АДО Ден Хааг та "Валвейк"), збережуть прописку в турнірі. "Аякс" і АЗ "Алкмаар" зіграють у попередньому раунді Ліги чемпіонів-2020/21, а "Феєноорд", ПСВ і "Віллем II" візьмуть участь в попередніх раундах Ліги Європи-2020/21.

"Утрехт" оскаржить рішення Королівського футбольного союзу Нідерландів (KNVB). Згідно з рішенням KNVB, "Утрехт" не потрапив в єврокубки. "Утрехт" відставав від "Віллема" на три очки і мав матч в запасі. Крім того, "Утрехт" також потрапив у фінал Кубка Нідерландів, перемога в якому дає право на квиток у кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Євген Хачеріді отримав тривалу дискваліфікацію за скандальну витівку

Контрольно-дисциплінарний комітет Білоруської федерації футболу покарав захисника "Динамо-Брест" українця Євгена Хачеріді тривалою дискваліфікацією і грошовим стягненням.

Оборонець "Динамо" Брест був вилучений у матчі з "Вітебськом" за неспортивну поведінку, а після гри намагався з'ясувати стосунки з арбітром Сергієм Чистовим. Як повідомляв 24 канал, Хачеріді "заробив" вилучення наприкінці гри. Оборонець вдарив гравця команди-суперниці, за що отримав пряму червону карту.

За свої дії 32-річний Хачеріді дискваліфікований на 5 матчів та отримав штраф у розмірі 50 базових величин (близько 15 тисяч гривень)

Екснападник збірної України Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри

Колишній нападник збірної України Марко Девіч заявив, що не буде продовжувати кар'єру професійного футболіста. Контракт гравця з азербайджанським клубом "Сабах" закінчився і Девіч не планує переходити в інший клуб.

Що відомо про Девіча?

На рахунку 36-річного серба з українським паспортом 7 голів у 35 матчах за збірну України.

Український період кар'єри Девіч розпочав у луцькій "Волині".

Славу Марко здобув у харківському "Металісті", за який забив 98 голів у 222 зустрічах.

Після "Металіста" Девіч виступав за "Шахтар", за який провів усього 16 матчів.

Вибори президента УПЛ знову перенесли

Вибори нового президента УПЛ перенесені з 27 квітня на 25 травня. Разом з тим прийом заявок від кандидатів також буде продовжений. Процедуру голосування перенесли вже вдруге. Спочатку вони повинні були відбутися 7 квітня, але через продовження Кабміном карантину до 24 квітня їх перенесли на 27 квітня.

Зверніть увагу Відновлення УПЛ: з'явився календар матчів

Раніше повідомлялося, що Олександр Шевченко – єдиний зареєстрований кандидат у президенти ліги. Пізніше "Карпати" висунули Олега Смалійчука на цей пост, але з порушенням термінів подачі заявки.

"Шахтар" першим відновив тренування попри коронавірус

Донецький "Шахтар" прийняв рішення відновити тренувальні заняття, незважаючи на пандемію коронавірусу. Гравці були розділені на групи по чотири людини, кожен з членів яких займався окремо від партнерів у кутового прапорця.

В УПЛ залишилося дограти 9 турів. Лідером чемпіонату наразі є "Шахтар".

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