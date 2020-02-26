Дискваліфікація Бєсєдіна, сенсаційна перемога Ястремської – головні новини спорту 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, продовжився плей-офф раунд Ліги чемпіонів, а український футболіст Артем Бєсєдін дізнався термін дискваліфікації за провалений допінг-тест. Головні новини спорту за 25 лютого – читайте далі у матеріалі.

УЄФА відсторонив Бєсєдіна

Нападника київського "Динамо" та збірної України Артема Бєсєдіна дискваліфікували на один рік. Таке рішення прийняв Апеляційний орган УЄФА.

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Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти "Мальме" восени 2019 року. "Динамівцю" загрожувала дискваліфікація на чотири роки.

Термін дискваліфікації завершиться 19 грудня 2020 року. Після цього він зможе брати участь у футбольній діяльності.

Водночас уже з 19 жовтня 2020 року Артем зможе тренуватися з "Динамо", щоб готуватися до сезону.

"Динамо" повідомить, чи оскаржуватиме рішення, після того як отримає повний текст документа.

Заступник директора антидопінгового центру України Ярослав Кручек заявив, що в нападника є 21 день на оскарження рішення з моменту його винесення.

Сенсаційна перемога Ястремської

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська подолала стадію 1/16 фіналу на турнірі WTA у Досі (Катар).

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25 ракетка світу сенсаційно здолала 5 ракетку світу Софію Кенін. Американка взимку виграла один з найпрестижніших турнірів – Australian Open.

Для перемоги Ястремській знадобилося півтори години. Одеситка впоралася з іменитою суперницею за два сети – 6:3, 7:6.

У наступному колі Даяна зустрінеться з іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

Жеребкування УПЛ

Відбулося жеребкування другого етапу змагань Favbet Ліги сезону 2019/20 років. В ньому команди будуть поділені на дві шістки.

Перші шість команд змагатимуться за чемпіонство та місця в єврокубках, решта клубів – за виживання в УПЛ.

Друга частина чемпіонату розпочнеться матчами 14 березня. До цього команди повинні зіграти решта матчів чемпіонату – три тури, які відбудуться 28 лютого – 1 березня, 3-4 та 7-8 березня.

Поки лише "Шахтар" знає, коли буде проводити матчі. Якщо "Динамо" залишиться на другому місці в турнірній таблиці, то матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 21 березня у Харкові. У Києві команди зіграють 25 квітня.

Коронавірус втрутився у спорт

Станом на 25 лютого коронавірус Covid-2019 зафіксували в 12 європейських країнах.

Найбільше випадків захворювання виявили в Італії – 322. Там від вірусу померло десятеро людей. Більшість з них люди похилого віку, які мали суміжні захворювання.

Через спалах коронавірусу поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між "Інтером" та "Лудогорцем" відбудеться за порожніх трибун. Гра пройде в Мілані 27-го лютого.

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Також УЄФА та МОК зробили заяви щодо можливого перенесення чемпіонату Європи з футболу та Олімпіади в Токіо через спалах коронавірусу.

Там стверджують, що на цей момент змаганням нічого не загрожує. Однак остаточне рішення буде прийнято після аналізу ситуації.

Результати Ліги чемпіонів

25 лютого продовжився плей-офф раунд Ліги чемпіонів. Мюнхенська "Баварія" гостювала у лондонського "Челсі", а каталонська "Барселона" – в італійського "Наполі".

"Баварія" на виїзді впевнено розгромила "Челсі" з рахунком 3:0. Усі голи мюнхенці провели у другому таймі. Дублем відзначився Серж Гнабрі, а ще один м'яч забив Роберт Левандовський.

У паралельному матчі "Наполі" не втримав перемогу над "Барселоною". Неаполітанці перемагали після першого тайму завдяки голу Дріса Мертенса. Однак у другому таймі Антуан Грізманн врятував каталонців від поразки.

Матчі-відповіді цих команд відбудуться 18 березня.