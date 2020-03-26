День народження Володимира Кличка, нова схема завершення єврокубків: новини спорту 25 березня

У середу, 25 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Володимир Кличко відсвяткував 44-річчя

25 березня 2020 року виповнюється 44 роки українському боксеру Володимиру Кличку. Про його професійну кар'єру можна писати чимало. Тут і олімпійське золото Атланти-1996, і п'ять різних чемпіонських титулів (WBO, IBF, IBO, The Ring та WBA). Не було лише титулу WBC, але ним в той час володів його старший брат Віталій.

Дивітсья також Володимир Кличко показав, як проводить карантин: відео

Найкраще про боксера говорять його виступи в ринзі. І тут Володимиру теж є чим похвалитися – 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (54 з них – достроково). Він 23 рази перемагав, відправляючи суперника в нокаут. Тож пропонуємо пригадати найкращі нокаути в історії Доктора Сталевий Молот.

УЄФА запропонували цікаву схему як закінчити сезон в Лізі чемпіонів та Лізі Європи

Пандемія коронавірусу поки не йде на спад. Відтак відновлення футбольного сезону відкладається. Та все ж його доведеться колись закінчити.

Європейські клуби та УЄФА роздумують над тим, як закінчити і національні чемпіонати, і єврокубки. Одну з пропозицій висловив президент Асоціації європейських клубів (ECA) та власник "Ювентуса" Андреа Аньєллі.

Аньєллі наполягає на тому, що національні чемпіонати зараз важливіші за єврокубки. Відтак він запропонував УЄФА, щоб усі команди дограли свої чемпіонати. І тоді в липні провести матчі єврокубків кожні три дні.

Реакція українських спортсменів на перенесення Олімпіади-2020

Ігри в Токіо вимушено перенесені через пандемію коронавірусу на 2021 рік. Реакції українських спортсменів довго чекати не довелось. Своїми реакціями спортсмени поділились у своїй соцмережах.

Варте уваги Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік

ФІФА може продовжити трансферне вікно до січня через коронавірус

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає варіант, за якого літнє трансферне вікно буде продовжено до січня 2021 року через пандемію коронавірусу.

Проведення внутрішніх чемпіонатів цілком може затягнутися до кінця літа та часу на трансфери просто не залишиться. Саме тому вікно можуть продовжити на довший термін.

Кабінет Міністрів ліквідував Державне агентство спорту

Кабінет Міністрів України ліквідував Державне агентство спорту. А також Державне агентство молоді та громадянського суспільства.

4 грудня 2019 року Кабмін створив сім профільних державних агентств у сферах ведення Міністерства культури, молоді та спорту. Серед них Держагентство спорту. 17 лютого 2020 року очолив новостворене агентство президент федерації карате України Сергій Левчук.

Однак 4 березня був обраний новий склад Кабміну. В ньому відокремили Міністерство молоді та спорту. Його очолив Вадим Гутцайт. І за місяць від початку роботи Держагентства спорту, 18 березня, Кабмін звільнив Сергія Левчука.

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