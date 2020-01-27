Загибель Кобі Браянта, поразка українських боксерів та інші події 26 січня

Остання неділя січня виявилася багатою на події у світі спорту. Але далеко не для всіх українських атлетів вона виявилася легкою. Про основні події у світі спорту за 26 січня – читайте у матеріалі Спорт24.

Загибель Кобі Браянта

26 січня внаслідок падіння гелікоптера загинув баскетболіст Кобі Браянт. Разом з ним на борту перебувала і його донька Джіанна, пілот та ще троє пасажирів. Усі вони загинули.

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Матчі НБА в цей вечір розпочали з хвилини мовчання.

Поразка Редкача

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач зазнав 5-ї поразки на професійному ринзі.

У США українець програв американцю Денні Гарсії в поєдинку за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Американець домінував протягом всього поєдинку, але так і не нокаутував українця. Судді одноголосним рішенням віддали перемогу Гарсії.

Для українця поразка є болючою у тому плані, що він втратив шанси битися за титул. У рейтингах боксерських організацій Іван займає не найкращі позиції, тому титульний бій йому найближчим часом "не світить".

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Дебютна поразка Хегая

В андеркарді поєдинку Денні Гарсія – Іван Редкач відбулася зустріч українця Арнольда Хегая зі Стівеном Фултоном.

На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу за версією WBO International. Боксери розігрували статус обов'язкового претендента по лінії WBO.

Після екватору поєдинку Фултон заволодів ініціативою і здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Для Хегая, який вперше бився 12 раундів, це дебютна поразка на професійному ринзі.

Біатлонний провал у Поклюці

У словенській Поклюці завершився 6-й етап Кубка світу з біатлону, після якої біатлоністів чекає не велика перерва. Менше, аніж через 3 тижні стартує чемпіонат світу в Антхольці.

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26-го січня відбулися чоловіча та жіноча змішані естафети. У чоловічій гонці Україну представляли Дмитро Підручний і Артем Прима, а в жіночій – тільки Юлія Джима.

Українські спортсмени продемонстрували погану стрільбу та швидкість і не поборолися навіть за місця у топ-30.

Підручний фінішував 28, Прима – 29-м. Юлія Джима у жіночому мас-старті стала 25-ю.

Україна та Росія не подаватимуть заявку на Євро-2026

Міністерство культури, молоді та спорту України спростувало інформацію про те, що Україна спільно з Росією може провести Євро-2026 з гандболу.

Українська сторона заявляє, що не вела жодних перемовин щодо спільного проведення турніру.

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Президент російської Федерації гандболу Сергій Шишкарьов повідомив, що Росія та Україна обговорювали можливість спільної подачі заявки.

Свою заяву Шишкарьов зробив 25 січня на позачерговому конгресі Європейської федерації гандболу.

Від імені Міністерства культури, молоді та спорту України, а також Федерації гандболу України, повідомляємо, що ми не вели та не ведемо жодних перемовин про проведення спільних чемпіонатів із представниками Російської Федерації,

– йдеться у повідомленні українського відомства.

У Міністерстві культури, молоді та спорту України наголосили, що проводити спільні заходи із країною-агресором – неприйнятно.

Повернення Усика

Промоутер українця Олександр Красюк розповів нові деталі організації поєдинку. Наступним суперником Олександра Усика в суперважкій вазі таки буде британець Дерек Чісора.

Красюк пояснив, що Усик проведе бій з Чісорою, щоб здобути прихильність вболівальників. Таким чином, майбутня зустріч українця з Ентоні Джошуа збере більшу аудиторію.

За словами Красюка, наразі бій Усик – Чісора не підтверджений офіційно, оскільки залагоджуються останні деталі.

Офіційна інформація про бій Усик – Чісора з'явиться протягом 3-4 днів.