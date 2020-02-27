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Підгрушна здобула срібло чемпіонату Європи, поразка Ястремської – головні новини 26 лютого

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Головні новини спорту 26 лютого / twitter.com/IBU_CUP

26 лютого стартував чемпіонат Європи з біатлону та відбулися чергові матчі Ліги чемпіонів. Головні новини спорту 26 лютого – читайте далі у матеріалі.

У Раубічах (Білорусь) 26 лютого стартував чемпіонат Європи з біатлону, на якому збірна України виступає в основному складі.

У перший день змагань представники України вибороли дві медалі у суперспринті.

Дмитро Підручний здобув бронзу, випередивши француза Емільєна Клода. Натомість Олена Підгрушна здобула срібну нагороду.

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік

П'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома", колишня перша ракетка світу російська тенісистка Марія Шарапова вирішила завершити кар'єру.

Причиною такого рішення відомої тенісистки стали часті травми. Прощальне есе 32-річної тенісистки опублікував журнал Vanity Fair.

"Як попрощатися з єдиним життям, яке ти коли-небудь знала? Як піти з кортів, на яких тренувалася з самого дитинства, від гри, яку любиш, яка принесла тобі приховані від усіх сльози і невимовну радість? Спорт, де ти знайшла сім'ю і шанувальників, які були за тебе горою понад 28 років? Для мене це в новинку, так що вибачте мені. Теніс, прощай", – заявила Шарапова.

26 лютого Спортивний арбітражний суд в Лозанні отримав апеляцію від представників "Манчестер Сіті" у справі про заборону від УЄФА на участь в єврокубках.

Керівництво клубу вважає це рішення є несправедливим і упередженим. У заяві CAS йдеться, що дата винесення остаточного рішення невідома.

Арбітражний суд розпочинає збори робочої групи, яка займатиметься вивченням справи, пошуками нових матеріалів та іншими процесами розслідування.

Як відомо, "Манчестер Сіті" отримав суворе покарання від УЄФА. "Містяни" дискваліфіковані з єврокубків на два сезони та оштрафовані на 30 мільйонів євро за порушення правил фінансового фейр-плей.

Українська тенісистка Даяна Ястремська зачохлила ракетку у Досі (Катар) на турнірі WTA. В 1/8 фіналу 19-річна одеситка програла іспанці Гарбіньє Мугурусі.

Іспанка перемогла українку за підсумками двох сетів. Гра тривала трішки більше, аніж годину.

На стадії 1/16 фіналу зачохлила Еліна Світоліна. Також Світоліна у парі з Ястремською програли в першому колі парного турніру у Досі.

У середу завершилися перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Французький "Ліон" приймав чемпіона Італії – "Ювентус", а найкраща команда Англії – "Манчестер Сіті" гостювала у мадридського "Реала".

Це цікаво: Лігу чемпіонів можуть кардинально змінити: шанси для "Динамо" та "Шахтаря"

"Манчестер Сіті" несподівано переміг "Реал". Гості програвали від 60-ї хвилини, коли мадридців вивів вперед Іско. Однак "Манчестер Сіті" не тільки зрівняв рахунок, але й здобув перемогу.

Підвів "вершкових" капітан Серхіо Рамос. Оборонець заробив червону картку й пропустить матч-відповідь.

У паралельній грі "Ліон" також несподівано завдав поразки "Ювентусу". Французам для перемоги вистачило одного голу Люка Тусара.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Футбол Новини біатлону
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