Підгрушна здобула срібло чемпіонату Європи, поразка Ястремської – головні новини 26 лютого

26 лютого стартував чемпіонат Європи з біатлону та відбулися чергові матчі Ліги чемпіонів. Головні новини спорту 26 лютого – читайте далі у матеріалі.

Підручний і Підгрушна виграли медалі чемпіонату Європи

У Раубічах (Білорусь) 26 лютого стартував чемпіонат Європи з біатлону, на якому збірна України виступає в основному складі.

У перший день змагань представники України вибороли дві медалі у суперспринті.

Дмитро Підручний здобув бронзу, випередивши француза Емільєна Клода. Натомість Олена Підгрушна здобула срібну нагороду.

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік

Шарапова завершила кар'єру

П'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома", колишня перша ракетка світу російська тенісистка Марія Шарапова вирішила завершити кар'єру.

Причиною такого рішення відомої тенісистки стали часті травми. Прощальне есе 32-річної тенісистки опублікував журнал Vanity Fair.

"Як попрощатися з єдиним життям, яке ти коли-небудь знала? Як піти з кортів, на яких тренувалася з самого дитинства, від гри, яку любиш, яка принесла тобі приховані від усіх сльози і невимовну радість? Спорт, де ти знайшла сім'ю і шанувальників, які були за тебе горою понад 28 років? Для мене це в новинку, так що вибачте мені. Теніс, прощай", – заявила Шарапова.

"Манчестер Сіті" подав апеляцію

26 лютого Спортивний арбітражний суд в Лозанні отримав апеляцію від представників "Манчестер Сіті" у справі про заборону від УЄФА на участь в єврокубках.

Керівництво клубу вважає це рішення є несправедливим і упередженим. У заяві CAS йдеться, що дата винесення остаточного рішення невідома.

Арбітражний суд розпочинає збори робочої групи, яка займатиметься вивченням справи, пошуками нових матеріалів та іншими процесами розслідування.

Як відомо, "Манчестер Сіті" отримав суворе покарання від УЄФА. "Містяни" дискваліфіковані з єврокубків на два сезони та оштрафовані на 30 мільйонів євро за порушення правил фінансового фейр-плей.

Поразка Ястремської

Українська тенісистка Даяна Ястремська зачохлила ракетку у Досі (Катар) на турнірі WTA. В 1/8 фіналу 19-річна одеситка програла іспанці Гарбіньє Мугурусі.

Іспанка перемогла українку за підсумками двох сетів. Гра тривала трішки більше, аніж годину.

На стадії 1/16 фіналу зачохлила Еліна Світоліна . Також Світоліна у парі з Ястремською програли в першому колі парного турніру у Досі.

Результати Ліги чемпіонів

У середу завершилися перші матчі стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Французький "Ліон" приймав чемпіона Італії – "Ювентус", а найкраща команда Англії – "Манчестер Сіті" гостювала у мадридського "Реала".

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"Манчестер Сіті" несподівано переміг "Реал". Гості програвали від 60-ї хвилини, коли мадридців вивів вперед Іско. Однак "Манчестер Сіті" не тільки зрівняв рахунок, але й здобув перемогу.

Підвів "вершкових" капітан Серхіо Рамос. Оборонець заробив червону картку й пропустить матч-відповідь.

У паралельній грі "Ліон" також несподівано завдав поразки "Ювентусу". Французам для перемоги вистачило одного голу Люка Тусара.