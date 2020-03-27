Футболіст "Шахтаря" в "Ромі", спаринг братів Кличко та інші новини спорту 26 березня

У четвер, 26 березня, трапилося чимало цікавих та важливиї подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Віктор Коваленко може поповнити склад "Роми"

Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко зацікавив у своїх послугах тренерський штаб "Роми", яку очолює екснаставник "Шахтаря" Паулу Фонсека.

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Перехід українця буде залежати від того, чи залишиться у італійській "Ромі" Генріх Мхітарян. Сам Генріх зараз нічого не відповідає, щодо свого майбутнього.

Контракт Коваленка з "Шахтарем" закінчується в червні. У римському клубі його бачать як вдале доповнення до Пеллегріні в центрі поля, якщо Пасторе все ж покине команду. До того ж, Коваленко добре знає стиль роботи Паулу Фонсека.

Брати Кличко вийшли в ринг один проти одного

Любителі боксу упродовж довгого часу плекали надії побачити у ринзі протистояння Віталія та Володимира Кличків. Однак видатні українські боксери навідріз відмовлялися виходити у ринг одне проти одного.

Фейсбук-сторінка Klitschko-brothers опублікувала фрагменти одного зі спарингів братів.

Експрезидент "Вітесса" Кіс Баккер помер від коронавірусу

Експрезидент нідерландського клубу "Віттес" Кіс Баккер був госпіталізований у суботу, у нього виявили коронавірус. А у середу, 25 березня, перестало битись його серце. Президенту було 76 років.

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Віктором Скрипником цікавилися два клуби з Росії

Головним тренером "Зорі" Віктором Скрипником восени і навесні цього року цікавилися клуби російської Прем'єр-ліги. Це "Локомотив" і московське "Динамо".

Повідомляється, що в контракті фахівця є сума відступних – 500 тисяч євро.

На стадіоні українського клубу обрушилася частина трибуни

На стадіоні "Авангард" у Рівному обрушилася частина трибуни. Трибуна арени, яка повинна стати домівкою для ФК "Верес", обрушилася під час демонтажу.

Директор компанії "Фіалка", яка проводить реконструкцію, заявив, що під час реконструкції арени знайшли в західній трибуні сліди неякісної роботи при будівництві стадіону. Було вирішено провести демонтаж цієї частини стадіону, який розпочався 20 березня.

Нова заява Олександра Усика про коронавірус

Олександр Усик вчергове поділився думкою про коронавірус. Український боксер закликав українців не впадати в паніку та рекомендував утриматися від пошуку інформації про коронавірус.

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