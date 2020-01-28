Світ сумує за Кобі Браянтом, "Динамо" перемогло клуб Мілевського та інші новини спорту 27 січня

Понеділок, 27 січня, був багатим на спортивні події. Весь світ сколихнула новина про загибель легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта. "Динамо" здобуло чергову перемогу на зборах, а "Карпати" підписали першого новачка у цьому трансферному вікні. Про головні спортивні події 27 січня – читайте у огляді Спорт24.

Весь світ сумує за Кобі Браянтом

26 січня внаслідок падіння гелікоптера загинув баскетболіст Кобі Браянт. Разом з ним на борту перебувала і його донька Джіанна, пілот та ще троє пасажирів. Усі вони загинули.

До слова: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

У рідній країні спортсмена шану йому почали віддавати фактично одразу після того, як сталася авіакатастрофа, в якій він загинув. Для США смерть Кобі Браянта – трагедія національного масштабу.

На загибель Кобі відреагували зіркові футболісти Кріштіану Роналду, Джеймі Варді, Ромелу Лукаку, Неймар, Стівен Джеррард та інші. У соцмережах свої співчуття висловили Марта Костюк, Еліна Світоліна, Олег Верняєв, Іван Редкач, Денис Бойко, Микола Морозюк та інші українські спортсмени.

"Динамо" розгромило команду Мілевського та Хачеріді

Київське "Динамо" провело шостий товариський матч у Туреччині. Кияни перемогли білоруське "Динамо" Брест.

Родзинку матчу додало те, що у стартовому складі білоруського клубу вийшли відразу три українські футболісти – Олександр Нойок, Євген Хачеріді та Артем Мілевський. Двоє останніх значну частину кар'єри провели в київському "Динамо".

Денис Гармаш забив дебютний гол за "Різеспор"

Півзахисник турецького "Різеспора" Денис Гармаш забив гол у матчі 19-го туру чемпіонату Туреччини проти "Сівасспора" – 1:1.

Українець, отримавши передачу, увірвався в штрафну, і змістившись пробив у ближній кут. Дивіться, як це було.

"Карпати" підписали першого зимового новачка

Львівські "Карпати" підписали контракт з півзахисником Олексієм Хахльовим. У червні 2019-го у складі збірної України (U-20) став Чемпіоном світу. За "левів" 20-річний футболіст виступатиме під 8-м номером. Термін дії угоди – два з половиною роки.

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Також клуб уклав піврічний контракт з опцією продовження із грузинським захисником Андро Гіоргадзе. У складі "зелено-білих" 23-річний оборонець виступатиме під 30-м номером.

У "Шахтаря" змінився капітан команди

Новим капітаном донецького "Шахтаря" став багаторічний голкіпер "гірників" Андрій Пятов. Таке рішення прийняв наставник команди Луїш Каштру.

Раніше команду на поле виводив Тайсон, але в матчах тренувального збору в Туреччині капітанську пов'язку "Шахтаря" одягав Пятов. Сам Тайсон був на полі, але без капітанської пов'язки.

"Колос" з наступного сезону буде грати на новому стадіоні

В Ковалівці зараз йде масштабна реконструкція стадіону "Колос", що є рідною ареною для ФК "Колос" (Ковалівка) – дебютанта Прем'єр-ліги сезону-2019/2020.

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У своєму Facebook після зустрічі з президентом "Колоса" і головою Київської обласної асоціації футболу Андрієм Засухою Павелко наголосив, що новий стадіон буде готовий вже до наступного сезону УПЛ.

17 років легендарній медалі Андрія Дериземлі

Призер двох чемпіонатів світу легендарний біатлоніст Андрій Дериземля 17 років тому вписав своє ім'я в історію українського біатлону. Андрій став першим українським біатлоністом, який виграв золоту медаль на Кубку світу.

26 січня 2003 року в італійському Антхольці Андрій Дериземля виграв мас-старт.