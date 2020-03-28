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Перший український спортсмен захворів на коронавірус, завершення АПЛ: новини спорту 27 березня

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Головні новини спорту 27 березня

У п'ятницю, 27 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

У форварда збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва виявили коронавірус. Днями гравець іспанської "Фуенлабради" здав позитивний тест на наявність вірусу.

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Це перший випадок захворювання серед українських спортсменів.

Пандемія коронавірусу може вирвати з рук "Ліверпуля" титул чемпіонів Англії. Деякі клуби Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) виступають за негайну зупинку чемпіонату і перегравання у майбутньому.

Деякі клуби вважають, що сезон повинен бути переграний, незважаючи на наслідки. Окрім того, деякі клуби вважають, що грати при порожніх трибунах під час піку пандемії коронавірусу неправильно з етичної точки зору.

Для того щоб прийняти будь-яке рішення про продовження або перегравання сезону в АПЛ, потрібні голоси 14 клубів з 20.

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Футболіст "Аякса" Абдельхакім Нурі, який перебував в комі, вийшов з неї через 2 роки 8 місяців і 19 днів. 22-річний нідерландець реагує на оточення і може перебувати в інвалідному кріслі.

Нурі знаходився у комі з 8 липня 2017 го року, коли під час передсезонної гри з "Вердером", втратив свідомість прямо на полі. У нього стався серцевий напад. Після обстеження лікарі заявили, що хлопець зазнав незворотнього пошкодження мозку і не може дихати без спеціального апарату.

Українські клуби відправилися на карантин. І через фінансову ситуацію в країні роздумують над тим, як зекономити. Один з варіантів – скоротити зарплати футболістів.

Однак самовільно на такий крок футбольні клуби піти не можуть, тому звертаються до правників. Юрист Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів Юлія Гречко розповіла, що після оголошення карантину та скасування футбольних матчів в Україні, таких звернень було чимало.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Новини Спорту АПЛ Футбол Баскетбол Спорт
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