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Гучна заява президента "Руху", Матвієнко узгодив перехід в "Арсенал": новини спорту 28 січня

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Головні новини спорту 28 січня / ФК "Рух"

Вівторок, 28 січня, приніс шанувальникам спорту чимало новин. Про головні спортивні події цього дня – читайте у матеріалі Спорт24.

Григорій Козловський висловив готовність тимчасово скласти з себе повноваження президента "Руху", щоб прийняти в своє керівництво і врятувати "Карпати".

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Раніше "Карпати" не отримали в оренду землю, на якій розташований стадіон "Україна". Відтак клуб не зможе його реконструювати, щоб заробляти на цьому гроші. У тому, що "Карпати" не отримали землю, керівництво клубу звинуватило депутата ЛМР Григорія Козловського. Він же є президентом футбольного клубу "Рух". 

"Каноніри" узгодили деталі трансферу з "Шахтарем". Втім, радіти переходу Матвієнка поки що рано – вирішальне слово повинні сказати лондонці, які досі не вирішили, кому віддати перевагу: українцю чи його іспанському колезі по амплуа Пабло Марі.

"Арсенал" запропонував "Шахтарю" варіант з орендою Матвієнка до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів, а в угоді буде прописано зобов'язання викупу за 22 мільйони фунтів. У свою чергу, "Шахтар" оцінює українця в 30 мільйонів фунтів і не має наміру його відпускати за менші гроші.

Київське "Динамо" впевнено обіграло казахський "Кайрат" (2:0) в останньому спарингу першого тренувального збору в Туреччині.

Героєм матчу став новачок "біло-синіх" Ібрагім Каргбо. 20-річний форвард з'явився на полі після перерви і став автором обох голів "Динамо". На 53 хвилині він відгукнувся на простріл Буяльського з правого флангу і відкрив рахунок у матчі, а на 74-й оформив дубль, забивши ідентичний гол.

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Для "Динамо матч проти "Кайрата" став останнім на першому тренувальному зборі в Туреччині. Команда на декілька днів повернеться до Києва, а вже 3 лютого знову полетить в Туреччину на другий тренувальний збір.

Відомий американський щотижневий журнал Time вшанував пам'ять легендарного баскетболіста Кобі Браянта, розмістивши його фото на обкладинці майбутнього випуску.

Генеральний секретар Федерації гандболу України Олександр Гладун провів зустріч з білоруською та російською стороною. Зустріч відбулася через заяву глави Федерації гандболу Росії Сергія Шишкарьов про спільну з Україною заявку на право провести жіноче Євро-2026.

25 січня на позачерговому конгресі Європейської федерації гандболу Шишкарьов заявив, що Росія та Україна обговорювали можливість спільної подачі заявки.

Під час недавнього спарингу київського "Динамо" з брестським "Динамо" Артем Мілевський змусив втекти з лави запасних воротаря киян Дениса Бойка. Поки Мілевський вітався з гравцями, тренерами та працівниками київського клубу, Бойко відійшов у сторону.

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Виявилося, причина в тому, що пару років тому Мілевський в соцмережах назвав Бойка "щуром" через гру в карти.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Гандбол Загинув Кобі Браянт Динамо Карпати Арсенал Шахтар Спорт Новини Спорту
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