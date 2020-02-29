Сенсаційна поразка "Динамо", суперник "Шахтаря" в 1/8 Ліги Європи – новини спорту 28 лютого

Владислав Супряга "похоронив" "Динамо" у матчі з "Дніпром-1", а "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи. Спорт24 підбиває підсумки спортивних подій п'ятниці, 28 лютого.

"Динамо" сенсаційно програло "Дніпру-1"

"Дніпро-1" дещо неочікувано переміг вдома "Динамо" у 20-му турі УПЛ – 3:1. Хет-трик оформив 19-річний Владислав Супряга. Нападник виступає в оренді "Дніпро-1", а права на нього належать киянам.

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"Динамо" ж від 6-ої хвилини грало в меншості, хоча два з трьох голів дніпряни забили, коли на полі було по 10 футболістів.

Суперник "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи

В п'ятницю, 28 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Свого суперника отримав і донецький "Шахтар".

"Гірники" зіграють проти німецького "Вольфсбурга". Перший матч відбудеться на виїзді 12 березня. У Харкові команди зіграють 19 березня.

"Динамо" продало Тамаша Кадара в китайський клуб

Київське "Динамо" оголосило про трансфер захисника Тамаша Кадара в клуб "Шаньдун Лунен" з Китаю. Трансфер здійснений на постійній основі, сторони домовилися не розголошувати фінансові умови угоди.

Тамаш Кадар виступав за "Динамо" з 2017 року після переходу з польського клубу "Лех". За "Динамо" Кадар зіграв у 104 матчах: Він провів 66 матчів в УПЛ, 8 матчів у Кубку України та 30 поєдинків у єврокубках у складі "Динамо". В цих матчах він забив один гол та віддав 5 результативних передач.

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Вісенте Гомес написав заяву на звільнення з "Олімпіка"

Головний тренер "Олімпіка" Вісенте Гомес має серйозні претензії до керівництва клубу і готовий піти у відставку.

Гомес в міжсезоння написав заяву про відставку. Іспанець мотивував бажання піти поганою роботою клубу на трансферному ринку. Однак президент клубу В'ячеслав Гельзін не прийняв відставку тренера, у якого діючий контракт до закінчення сезону.

Початок продажу квитків на фінал Ліги Європи

На офіційному сайті УЄФА розпочато продаж квитків на фінал Ліги Європи, який відбудеться в польському Гданську 27 травня.

Стадіон в Гданську здатний прийняти 39 тисяч глядачів. Однак в широкий продаж надійдуть лише 10 тисяч квитків. Ще по 10 тисяч квитків буде надано командам-фіналістам.

Історична перемога українки Надії Мохнацької на Кубку світу з фристайлу

Українська фристайлістка Надія Мохнацька здобула перемогу у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубку світу з фристайлу у Нур-Султані (Казахстан).

Надія змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу.

Україна закріпилася в топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА

В оновленій ​​таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна, після виходу "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи, закріпилася на 10 місці.

Як це було: "Шахтар" у божевільному матчі з шістьма голами пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео

Нічия в Лісабоні (3:3) принесла Україні 0.200 бала. У таблиці коефіцієнтів 2020 Україна 10-та, вище Туреччині й Австрії (на 0.900 і 1.375 відповідно), але нижче Бельгії і Нідерландів, у яких європредставників вже не залишилося. Звертає на себе увагу дружній виліт всіх чотирьох клубів Португалії з Ліги Європи.