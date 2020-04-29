Завершення чемпіонату Франції, дискваліфікація українського тренера: новини спорту 28 квітня

У Європі вже третій футбольний чемпіонат хочуть завершити достроково через пандемію коронавірусу. У той час екстренер "Карпат" і "Металіста" отримав дискваліфікацію за участь у договірних матчах. Головні новини 28 квітня – читайте у дайджесті Спорт24.

Чемпіонат Франції завершать достроково

У Франції прийняли рішення про дострокове завершення футбольного сезону через пандемію COVID-19. Футбольні матчі у Франції не будуть проводитися до кінця літа.

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Прем'єр Франції Едуар Філіпп оприлюднив стратегію виходу країни з карантину, яка передбачає обмеження щодо спортивних подій. Матчі не почнуться до серпня, після чого буде початок сезону-2020/21.

Поновлення сезону французької Ліги 1 попередньо було заплановано на 17 червня. Після 27 матчів одноосібним лідером турнірної таблиці є ПСЖ.

Франція може стати другою країною після Нідерландів, де достроково завершать чемпіонат. Втім, у Нідерландах вирішили не визнавати "Аякс" чемпіоном.

Окрім того, Франція буде вимушена навести доводи УЄФА, щоб клуби Ліги 1 були допущені в єврокубки.

Нещодавно в УЄФА назвали законні причини для дострокового завершення сезону. Серед них наявність офіційного наказу, що забороняє проведення спортивних змагань у країні.

Олександра Севідова дискваліфікували на 5 років

Футбольний клуб "Суми" позбавлено професійного статусу за участь у договірних матчах. Колишнього тренера "Карпат" і "Металіста" Олександра Севідова відсторонили від футбольної діяльності на 5 років.

12 березня 2020 року Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу завершив додатковий розгляд справи про договірні матчі за участю ФК "Суми". Команда підозрювалася в участі у договірних матчах.

В Англії раптово помер легендарний форвард Майкл Робінсон

Колишній нападник "Манчестер Сіті", "Ліверпуля" та збірної Ірландії Майкл Робінсон помер на 62-му році життя. Робінсон помер після довгої боротьби з меланомою, від якої страждав з грудня 2018 року.

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Незважаючи на невтішний діагноз, він продовжував працювати коментатором на Movistar + і Cadena SER практично до останнього дня свого життя.

Що відомо про Майкла Робінсона?

Крім виступів за "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті", Майкл Робінсон також грав у складі "Брайтона", "Престона", КПР і "Осасуни".

Робінсон в 1984 році зумів виграти з "Ліверпулем" АПЛ, Кубок Англії і Кубок Європи.

Також Робінсон завжди був багатогранним персонажем. Його образ використовувався в дуже популярній відеогрі в 90-х роках. Майкл озвучував одного з героїв анімаційних фільмів "Шрек" і "Шрек-2". Був відданим шанувальником регбі, а також директором "Кадіса".

"Чорноморець" може знятися з чемпіонату через фінансові проблеми

Дворазовий володар Кубка України одеський "Чорноморець" зіткнувся з проблемами. Окрім того, що команду покинув головний тренер Остап Маркевич, "моряки" можуть не дограти чемпіонат Першої ліги.

Причина відставки Маркевича – важке фінансове становище в клубі, заборгованість по зарплатах і невизначеність щодо майбутнього "Чорноморця". Є ймовірність, що одеська команда відмовиться від участі у другій частині сезону в разі його відновлення влітку.

З'явився календар сезону Формули-1

Новий сезон Формули-1, який досі не стартував через пандемію COVID-19, може розпочатися в середині літа або на початку вересня. В Австрії, Великобританії та Угорщині планують провести по два етапи.

До слова Формула-1 назвала дату старту сезону, скасовано чергове гран-прі

У календарі не передбачено гран-прі Іспанії. Проте директор траси в Барселоні Хоан Фонтсере повідомив, що автодром веде переговори з Формулою-1 про проведення гонки влітку.

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