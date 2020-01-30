Перша поразка "Шахтаря", Кінсі Воланскі знову нагадала про себе та інші новини спорту 29 січня

Середа, 29 січня, була багатою на спортивні події. Про головні спортивні події 29 січня – читайте у матеріалі Спорт24.

"Шахтар" зазнав першої поразки у 2020 році

Донецький "Шахтар" на першому тренувальному зборі в Туреччині з рахунком 0:1 програв сербському "Пролетеру". Луїш Каштру в цей раз залишив в резерві лідерів команди, з основних вийшов тільки Кривцов, проте Сергія довелося замінити ще перед перервою.

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Раніше "гірники" встигли зіграти проти польського "Леха" (1:0), румунської "Айстри" (0:1) і сербської "Войводіни" (1:1) . 30 січня команда Каштру зустрінеться з чеським "Словацько".

Кінсі Воланскі вибігла на фініш гірськолижної траси з плакатом про Кобі Браянта

Скандальна модель Кінсі Воланскі вирішила ще раз про себе нагадати. Цього разу вона використала смерть Кобі Браянта.

Кінсі Воланські стала відомою після того, як вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "Ліверпулем" у 2019 році. Число підписників моделі, яка знімалася для журналів Maxim і Sports Illustrated, після знаменитого забігу по полю "Ванда Метрополітан" збільшилася вдвічі – з 300 тисяч до 600. Однак Instagram заблокував її профіль. Правда згодом її сторінку таки вдалося відновити.

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Цього разу Кінсі Воланські вибігла в купальнику на фінішну пряму під час етапу Кубка світу з гірських лиж в австрійському Шладмінгу. В руках вона тримала плакат з написом "RIP Kobe".

Віктор Вихрист вирішив відмовитися від Олімпіади заради професійної кар'єри

Один з кращих боксерів-любителів України Віктор Вихрист вирішив розпочати професійну кар'єру. При цьому зробити це він вирішив перед Олімпіадою-2020, де міг би поборотися за медаль для України.

Віктор Вихрист є чемпіоном Європи-2017 року і переможцем Європейських ігор-2019 року. Тож був одним із претендентів на те, щоб здобути для України олімпійське золото в Токіо-2020. Натомість боксер підписав контракт з німецькою промоутерською компанією EC Boxing Promotion.

"Шахтар" зірвав трансфер Миколи Матвієнка в "Арсенал"

Лондонський "Арсенал" нарешті знайшов нового центрального захисника. І ним виявився не українець Микола Матвієнко.

26-річний іспанський захисник "Фламенго" Пабло Марі перейде в лондонський "Арсенал" цієї зими. "Каноніри" візьмуть футболіста в оренду з правом викупу його контракту наступного літа.

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Ще одним варіантом "Арсенала" для підсилення центру захисту був Микола Матвієнко. "Арсенал" запропонував "Шахтарю" варіант з орендою Матвієнка до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів, а в угоді буде прописано зобов'язання викупу за 22 мільйони фунтів. У свою чергу, "Шахтар" оцінює українця в 30 мільйонів фунтів і не має наміру його відпускати за менші гроші.

Нові деталі загибелі Кобі Браянта

Вертоліт легендарного баскетболіста Кобі Браянта Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.

Слідчі поки не знають причини такої швидкої втрати висоти. Однак зазначають, що вертоліт не був обладнаний будь-якою "системою оповіщення про місцевість" – пристроєм, який міг попередити пілота про те, що вертоліт знаходиться в небезпечній близькості від схилу.

Також слідчим вдалося встановити особистість 41-річного Браянта за відбитками пальців. Разом з ним були встановлені особи ще трьох загиблих: Джона Алтобелії, Сари Честер і пілота Ари Зобаяна. Експерти продовжують роботу з упізнання ще п'ятьох загиблих, включаючи 13-річну дочку Кобі Джанну.

Збірну України з біатлону дискваліфікували в естафеті на юніорському ЧС

У середу, 29 січня, у швейцарському Ленцерхайді в рамках юніорського чемпіонату світу відбулася естафета у юніорок. Збірну України в цій гонці представляли Анастасія Рассказова, Любов Кіпяченкова, Оксана Москаленко і Катерина Бех. Українки фінішували десятими.

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Однак, після фінішу Україну дискваліфікували. На стрільбі лежачи Катерина Бех повинна була відправитися на коло штрафу, але використала четвертий запасний патрон і закрила мішень. За правилами запасних патронів на одному рубежі можна використовувати не більше трьох.

Перший офіційний запуск VAR в Україні

Українська Прем'єр-ліга підтвердила, що вже з другої частини нинішнього сезону система відеоасистента арбітра VAR буде запущена в чемпіонаті України в повноцінному режимі.

Матч 19-го туру УПЛ "Динамо" – "Ворскла" стане першим в УПЛ з використанням VAR.

Денис Бойко святкує 32 день народження

29 січня 1988 року – в Києві народився Денис Бойко – український воротар, який виступає за "Динамо" і національну збірну України.

Син відомого в минулому динамівця Олександра Бойко, він вибрав собі роль не польового гравця, а воротарську професію. З юних років вважався одним з найперспективніших динамівських молодих голкіперів. Пройшов усі сходинки клубної піраміди. Пограв за збірні різного віку. Побував в оренді в ЦСКА і "Оболоні", "Кривбасі" та "Дніпрі". Саме в останньому клубі домігся визнання – зібрав колекцію медалей чемпіонату України, пробився до фіналу Ліги Європи.

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