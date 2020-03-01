Україна без медалей чемпіонату Європи з біатлону, коронавірус у Серії А – головні новини спорту

У суботу, 29 лютого, розпочався спортивний вікенд. Яким був останній спортивний день зими – читайте далі у матеріалі.

Матч "Ювентус" – "Інтере" перенесли через коронавірус

П'ять матчів 26-го туру чемпіонату Італії (Серії А) перенесені через поширення коронавірусу. Серед них:

"Удінезе" – "Фіорентина"

"Мілан" – "Дженоа"

"Парма" – СПАЛ

"Сассуоло" – "Брешія"

"Ювентус" – "Інтер".

Поєдинки перенесені на 13 травня.

До теми: В італійському клубі "Пьянезе" оголосили про трьох гравців заражених коронавірусом

Українці без нагород чемпіонату Європи з біатлону

У передостанній день чемпіонату Європи з біатлону відбулися чоловіча та жіноча спринтерські гонки.

У чоловіків Україну представляли Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Тільки Семенов потрапив у топ-30, посівши 22-е місце.

Разом із Сергієм до гонки переслідування кваліфікувався Руслан Ткаленко, який посів 33-е місце.

До теми: Чемпіонат Європи з біатлону: медальний залік

Українські дівчата продемонстрували набагато кращі результати у спринті. Зокрема, Анастасія Меркушина посіла 6-у сходинку, а Валентина Семеренко – 7-у.

Окрім Меркушиної та Семеренко, до гонки переслідування кваліфікувалися Юлія Журавок, Віта Семеренко та Дарія Блашко.

Результати УПЛ

29-го лютого відбулися три матчі чемпіонату України з футболу. Найбільше голів було забито в Чернігові, де "Десна" розгромила "Маріуполь" з рахунком 4:0.

Результативним був матч між ПФК "Львів" та "Олександрією". Гра завершилася нічиєю, хоча частину матчу львів'яни грали в меншості. Бронзовий призер минулого сезону не втримав мінімальну перевагу.

Третім матчем було протистояння новачка УПЛ "Колоса" та "Карпат". Гра завершилася перемогою "колосків" з рахунком 2:1.

Курйозний гол у Франції

Матч 27-го туру Ліги 2 у Франції ознаменувався конфузом. Перевершити комусь помилку воротаря в цьому році буде складно, такого ви ще точно не бачили.

"Кан" на своєму полі приймав "Гренобль". Завдяки двом голам обіграв суперника – 2:0. Господарі поля забезпечили такий результат лише за дві хвилини матчу.

Якщо перший гол гравцям "Кану" довелося організовувати самим, то в другому голкіпер "Гренобля" Брайс Маблуе неабияк допоміг. Маблуе вводив м'яч у гру, але примудрився направити його у власні ворота.