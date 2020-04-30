Річниця поразки Володимира Кличка, коронавірус у зіркового футболіста: новини спорту 29 квітня

У середу, 29 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою

Рівно три роки тому, 29 квітня 2017 року, британець Ентоні Джошуа переміг легендарного українського боксера Володимира Кличка. Бій тривав 11 раундів та завершився технічним нокаутом.

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Це був об'єднавчий бій за вакантні титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBO і захист Джошуа титулу чемпіона світу за версією IBF. Володимир Кличко влітку того року оголосив про завершення кар'єри й відмовився від реваншу.

Кличко повернеться?

У березні 2019 року платформа DAZN, яка здійснює платні трансляції, запропонувала Володимиру Кличку контракт за повернення в ринг.

Повідомлялося, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал.

Сам Кличко ухиляється від прямої відповіді щодо повернення у бокс. Володимир заявив, що готовий повернутися заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.

Форман став чемпіоном світу у 45 років та 299 днів. Володимиру Кличку 45 років виповниться у 2021 році.

29 квітня – Всеукраїнський день футболу

Збірна України з футболу святкує свій день народження. Рівно 28 років тому наша збірна провела свій перший матч в історії. 29 квітня 1992 року Україна зіграла товариський матч проти збірної Угорщини. Зустріч в Ужгороді на стадіоні "Авангард" завершувалися поразкою "синьо-жовтих" (1:3).

З того часу наша національна команда встигла провести 265 поєдинків, здобути в них 122 перемоги, 74 рази зіграти внічию й зазнати 69 поразок. Своїм суперникам "синьо-жовті" забили 369 м’ячів, а пропустили від них 254.

В УАФ назвали оптимістичний план відновлення УПЛ

Українська Прем'єр-ліга може поновитися вже в кінці травня. Таку думку висловив віцепрезидент УАФ Олег Протасов за підсумками відеоконференції з українськими клубами.

Він зазначив, що в планах в кінці травня провести перший матч, в 30-х числах, і до кінця липня закінчити чемпіонат і Кубок.

До слова Відновлення чемпіонату України з футболу: УПЛ назвала дату та важливі деталі

В середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті "Шахтар", в активі якого 59 очок. На другому місці "Зоря" – 36 балів. Стільки ж очок і у київського "Динамо", що йде третім.

У зіркового Пауло Дібали вчетверте виявили коронавірус

26-річний нападник італійського футбольного клубу "Ювентус" і збірної Аргентини Пауло Дібала вже більше місяця лікується від коронавірусу.

У Дібали вже в четвертий раз виявлено коронавірус. Від першого тесту аргентинця минуло вже 6 тижнів, і він знову підтвердив наявність коронавірусу. Зазначається, що у футболіста є проблеми з диханням, проте, в цей раз він простіше переносить хворобу.

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