Дискваліфікація Редкача, нові трансфери та інші головні новини спорту 30 січня

Українського боксера Івана Редкача на рік позбавили ліцензії за укус суперника. "Ворскла" оголосила про підписання Опанасенка, а "Манчестер Юнайтед" викупив Бруну Фернандеша. Визначилися перші фіналісти Australian Open. Такими були головні новини спорту 30 січня в Україні та світі.

Дискваліфікація Редкача

Атлетична комісія штату Нью-Йорк після цього вирішила на рік припинити ліцензію Редкача. Все через те, що Редкач вкусив суперника за плече під час бою 25 січня. Нагадаємо, це був бій, переможець якого отримував право битися з чемпіоном світу за версією WBC. Бій тривав усі 12 раундів, а Гарсія здобув перемогу рішенням суддів.

Сам Редкач після бою показав своє обличчя – воно все в синцях.

"Ворскла" підписала Опанасенка, а МЮ – Бруну Фернандеша

Полтавська "Ворскла" оголосила про підписання угоди із захисником Євгеном Опанасенком. Англійський "Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про підписання угоди із півзахисником Бруну Фернандешем. Німецька "Герта" викупила в "Мілана" польського нападника Кшиштофа Пйонтека. Нападник дортмундської "Боруссії" Пако Алькасер продовжить кар'єру в "Вільярреалі". Іспанський клуб уклав з 26-річним форвардом контракт до червня 2025 року.

Перші фіналісти Australian Open

На Australian Open наближається час головних матчів. Новак Джокович в півфіналі обіграв Роджера Федерера і вийшов у 26-й фінал Grand Slam. Гарбінє Мугуруса у двох сетах перемогла Симону Халеп і зіграє в четвертому фіналі Grand Slam.

Квитки на матч збірної України проти Польщі

Квитки на контрольний матч збірної України проти Польщі надійшли у продаж. Поєдинок відбудеться 31 березня на Сілезькому стадіоні міста Хожув. Вартість одного квитка в сектор українських уболівальників становить 70 злотих (485 гривень).

З Китаю переносять змагання через коронавірус

Китайська баскетбольна асоціація прийняла рішення зупинити регулярний чемпіонат через спалах коронавірусу. Усі іноземні гравці та тренери команди вже покинули Китай. Також були скасовані усі командні заходи, щоб запобігти можливості поширення коронавірусу.

Водночас Міжнародна автомобільна федерація уважно слідкує за ситуацією. 15 квітня в Китаї запланований етап гран-прі Формули-1.

Ексклюзиви

Увечері 28 січня у Гамбурзі відбулася презентація нового бійця німецької промоутерської компанії EC Boxing Promotions нашого співвітчизника Віктора Вихриста. Хто він такий і які його перспективи в професійному боксі? Спробуємо розібратися. До слова, він дебютує вже 8 лютого.

У 2010 році після чемпіонату Європи через пухлину Віктору Дідуху ампутували ногу, але він все сприйняв спокійно і продовжив розвиватись, як спортсмен-паралімпієць. Зараз він – один з кращих гравців настільного тенісу у світі та чемпіон Паралімпійських ігор 2016 року. Читайте інтерв'ю з Віктором Дідухом.