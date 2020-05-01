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ПСЖ став чемпіоном, Тайсон зробив зізнання: головні новини спорту 30 квітня

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Новини спорту 30 квітня 2020 – новини спорту України та світу
Головні новини спорту 30 квітня / twitter.com/miketyson

У Франції вирішили визнати ПСЖ чемпіоном країни, а легендарний боксер Майк Тайсон зробив несподіване зізнання. Головні новини спорту 30 квітня – читайте у дайджесті.

У Франції вирішили достроково зупинити футбольний сезон. Там прийняли рішення визнати ПСЖ чемпіоном країни.

Про те, що ПСЖ визнаний чемпіоном Франції через дострокове завершення сезону Ліги 1 повідомляє Професійна футбольна ліга Франції.

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На момент зупинки чемпіонату через COVID-19 парижани лідирували в таблиці, випереджаючи "Марсель" на 12 очок.

До Ліги чемпіонів, окрім ПСЖ, вийдуть "Марсель" і "Ренн". У Лізі Європи гратимуть "Лілль", "Реймс", "Ніцца".

У нижчу лігу вилітають "Ам'єн" і "Тулуза", а з Ліги 2 в еліту піднімуться "Лор'ян" та "Ланс". "Ліон" вперше з 1997 року не зіграє у єврокубках.

Франція стала другою країною після Нідерландів, де достроково вирішили завершити чемпіонат. Втім, у Нідерландах не визначили чемпіона.

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон у 2009 році побив сімох повій у готельному номері.

Як повідомляє The Sun, через параною Тайсон вирішив, що дівчата хочуть його пограбувати. Боксер вирішив їх побити.

"Лежачи в готелі, я намагався ніколи не бути один – навіть якщо це повія або собака. Було дійсно темно. Я у своєму люксі з сімома жінками, у мене був морфій, кокаїн, марихуана, Хеннессі і препарат типу Віагри.

Через речовини мене наздогнала параноя, я досяг самого дна, вирішивши що ті дівчата хочуть мене пограбувати і підставити. Я почав їх бити. Я був у темряві. В цьому була причина, я не хотів віддавати їм ні частинки моєї душі.

Це мій диявол, ось він я – закритий і самотній. Не було нікого, щоб сказати, що я перегинаю палицю. Це – диявол, і він переміг. Я викинув їх усіх. Це найгірше, що я робив", – розповів Тайсон.

Боксер заявив, що вирішив більше ніколи не вживати кокаїн.

"Шахтар" вслід за "Карпатами" висунув свого кандидата на пост президента УПЛ. Донеччани підтримали експерта телеканалів "Футбол 1/2/3" Михайла Метревелі.

На початку квітня Метревелі оголосив про висунення своєї кандидатури на пост президента УПЛ.

Однак 17 квітня, коли офіційно завершився термін подання заявок на посаду президента УПЛ, єдиним зареєстрованим кандидатом був Олександр Шевченко.

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Через те, що вибори президента УПЛ перенесли на 25 травня було продовжено термін подання заявок кандидатів.

Цим скористалися львівські "Карпати", які висунули кандидатуру Олега Смалійчука.

Журнал FourFourTwo опублікував рейтинг ста найкращих тренерів в історії футболу. У топ-10 потрапив легендарний тренер "Динамо" Валерій Лобановський.

Як повідомляє FourFourTwo, найкращим тренером світу є екснаставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

Топ-10 тренерів світу

  1. Алекс Фергюсон
  2. Рінус Міхелс
  3. Йохан Кройфф
  4. Білл Шенклі
  5. Пеп Гвардіола
  6. Арріго Саккі
  7. Метт Басбі
  8. Еленіо Еррера
  9. Ернст Хаппель
  10. Валерій Лобановський.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Бокс
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