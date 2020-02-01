Світовий рекорд Магучіх, Родрігес покинув "Динамо" та інші новини спорту 31 січня

Нападник Жерсон Родрігес офіційно покинув київське "Динамо", Святослав Михайлюк візьме участь у Зірковому вікенді НБА, а Ярослава Магучіх продовжує підкорювати світові рекорди. Про всі головні новини спорту 31 січня – читайте у огляді Спорт24.

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20 в приміщенні на турнірі в Карлсруе. Українка стрибнула на 2,02 м. Крім того, Ярослава оновила рекорд України в приміщенні. Попередній рекорд також належав їй і Віті Паламар.

Магучіх стала чемпіонкою турніру в Карлсруе. Друге місце, з результатом 1,99 м., Зайняла Юлія Левченко. Бронза у німкені Імке Оннен.

Старт продажу квитків на матч Франція – Україна

27 березня у Сен-Дені збірна України з футболу зіграє зі збірною Франції товариський поєдинок.

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Із 31 січня 2020 року вболівальники, які бажають підтримати головну команду країни на матчі проти збірної Франції, можуть придбати квитки. Передбачені квитки двох категорій – за 580 і 2 470 гривень.

Жерсон Родрігес офіційно покинув "Динамо"

Атакувальний півзахисник Жерсон Родрігес покинув київське "Динамо". Турецький клуб "Анкарагюджю" офіційно підтвердив підписання контракту з люксембурзьким гравцем.

Родрігес перейшов у "Динамо" минулого літа. При новому наставнику киян Олексію Михайличенку гравець на поле майже не виходив. Керівництву і тренерському штабу "Динамо" набридло ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків.

Святослав Михайлюк візьме участь у Зірковому вікенді НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк візьме участь у Зірковому вікенді НБА. Святослав стане першим українцем, який візьме участь у заході НБА. Поєдинок за участю 22-річного Михайлюка відбудеться у п'ятницю, 14 лютого.

Святослав Михайлюк увійшов до складу учасників Матчу висхідних зірок НБА. Окрім Святослава, до заявки потрапили зірковий словенець Лука Дончіч з "Далласу", Трей Янг з "Атланти" та Зайон Вільямсон з "Нью-Орлеана".

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Нові турніри на телеканалах "Футбол"

Починаючи з найближчого уїк-енду, глядачі телеканалів "Футбол 1/2/3" зможуть побачити матчі чемпіонатів Нідерландів і Аргентини, а також Кубка Бразилії.

Перший матч чемпіонату Нідерландів буде показаний вже в неділю, 2 лютого. Центральна зустріч 21-го туру "Аякс" – ПСВ транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 3".

Тайсон продовжує демарш у "Шахтарі"

32-річний бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон відзначився неоднозначним висловлюванням в своєму Instagram. Тайсон 31 січня поділився емоціями щодо свого перебування в донецькому клубі.

Нагадаємо, що наприкінці 2019 року Тайсон вирішив зробити демарш. Бразилець не хоче залишатися в донецькому клубі. У поточному сезоні Тайсон провів за "Шахтар" 20 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Дарія Блашко очолила рейтинг найкращих стрілків у біатлоні

Українка Дарія Блашко очолила рейтинг найкращих стрілків поточного сезону Кубка світу з біатлону після шести етапів.

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Відсоток попадань спортсменки становить 90,1 %. 24-річна українка зробила 142 постріли, 128 з яких влучили в ціль. Також в топ-10 потрапили ще дві українки – Віта Семеренко та Юлія Джима.

Новачок "Динамо" не зможе грати за клуб

Нападник "Динамо" Ібрагім Каргбо зазнав ушкодження під час останнього спарингу на першому зимовому зборі проти "Кайрату". Футболіст пропустить відновлення сезону. Але це не єдина причина, чому Каргбо не буде грати.

Футболіст був заграний за дві команди протягом поточного сезону – "Руселаре" та "Льєрс Кемпензонен". Протягом одного сезону за правилами ФІФА та УЄФА футболіст не може грати в трьох клубах.

У Санкт-Петербурзі обвалився дах спорткомплексу

У російському Санкт-Петербурзі під час демонтажу спортивного комплексу неочікувано обвалилася його покрівля. Під завалами знайшли тіло загиблого ремонтника. Там так само можуть перебувати і його колеги.

Вертоліт Кобі Браянта не володів необхідним сертифікатом

Вертоліт баскетболіста Кобі Браянта не володів необхідним сертифікатом на здійснення польотів у складних візуальних умовах. Вертоліт, на борту якого був баскетболіст та ще 8 осіб, розбився 26 січня.

До слова: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

Компанія Island Express Helicopters, яка володіла повітряним судном, не мала необхідних сертифікатів на здійснення польотів в складних візуальних умовах.

Шелестюк – Альберто Верон: головний боксерський поєдинок цього місяця для України

31 січня у Луїзіані відбудеться довгоочікуване повернення до рингу українського боксера Тараса Шелестюка. Протистояти йому буде представник Аргентини Луїс Альберто Верон.

Анонс та чого очікувати від цього бою – читайте у матеріалі Спорт24.