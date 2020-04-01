Емоційні звернення Кличка та Маліновського про коронавірус та інші новини спорту 31 березня
У вівторок, 31 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Володимир Кличко та Руслан Маліновський звернулися до українців через коронавірус
Гравець італійської "Аталанти" Руслан Маліновський під час прямої трансляції в Instagram висловився щодо коронавірусу та ставлення до тих, хто не вважає це серйозною проблемою. Півзахисник збірної України зараз перебуває в Італії, в одному з епіцентрів поширення коронавірусу.
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Також мер Києва Віталій Кличко залишився незадоволений тим, що кияни не дотримуються карантину. І гуляють містом. Тож він попросив свого брата Володимира Кличка записати відеозвернення до них.
Олег Верняєв – найкращий спортсмен березня в Україні
За підсумками березня найкращим спортсменом місяця в Україні визнано олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва. Його наставник Геннадій Сартинський став найкращим тренером місяця відповідно.
На початку місяця Верняєв завоював срібло на етапі Кубка світу з багатоборства, який проходив в Мілуокі, США. Цей турнір був першим з чотирьох в серії, де для збірної можна завоювати додаткову ліцензію на Олімпійські ігри.
Олександр Зінченко вивів Україну до чвертьфіналу чемпіонату Європи з FIFA 20
У турнірі Євро-2020 по FIFA завершилися чергові матчі 1/8 фіналу. Визначилися вже практично всі учасники 1/4 фіналу.
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Після напруженого поєдинку в наступну стадію пройшов півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко. Він у матчі 1/8 фіналу переміг Міхаеля Грегоріча, який грав за "Ліверпуль" з рахунком 2:1.
Микита Крилов відмовився від громадянства Росії заради українського біометричного паспорта
Коли перед українцями на окупованій території постає питання про прийняття російського громадянства, то вони готові від нього відмовитися. Єдина причина – український біометричний паспорт дає змогу відвідувати країни шенгенської зони без віз. Саме так вирішив і скандальний боєць UFC Микита Крилов.
Він уродженець Хрустального (колишня назва – Красний Луч), що на Луганщині. Зараз це окупована територія. До останнього часу Крилов мешкав у Москві, де і тренувався. Та після оголошення карантину він відправився додому. Однак планує відвідати Київ. Одна з причин – потреба виробити закордонний паспорт.
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Після початку війни на Донбасі та переїзду до Москви, Крилов роздумував над тим, щоб прийняти російське громадянство. Але отримати його так і не вдалося.
Карен Чухаджян підхопив гепатит А під час бою з росіянином
Чемпіон WBA International в напівсередній вазі, українець Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) заразився гепатитом А від росіянина Сергія Воробйова, з яким провів останній бій.
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