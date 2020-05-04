Ребров очолить топ-клуб, актор "Гри престолів" встановив рекорд: головні новини спорту 3 травня

Сергій Ребров може очолити відомий клуб, а герой серіалу "Гра престолів" побив світовий рекорд. Головні новини спорту за 3 травня – читайте у дайджесті.

Ребров може очолити "Фенербахче"

Колишній тренер "Динамо" Сергій Ребров потрапив у сферу інтересів турецького "Фенербахче", повідомляє Fotospor.

До речі Сергій Ребров заговорив про своє повернення в "Динамо"

Президент турецького клубу Алі Коч буцімто розпорядився скласти звіт про роботу 45-річного українця.

У підготовленій доповіді Реброва схарактеризували наступними словами: "Зупинив домінування Мірчі Луческу в Україні, ставши двічі поспіль чемпіоном з "Динамо". Почав процес, який привів до відходу Луческу в "Зеніт".

Як пише турецьке видання, головним кандидатом на пост наставника "Фенербахче" є не Ребров.

Стамбульський клуб прагне підписати контракт з екснаставником загребського "Динамо" Ненадом Б'єлицою. У квітні хорватський клуб звільнив Б'єлицю.

Його на тренерському містку "Динамо" змінив екстренер "Карпат" Ігор Йовічевіч.

Актор "Гри престолів" побив світовий рекорд

Ісландський пауерліфтер та актор Гафтор Бйорнссон встановив новий рекорд у становій тязі.

Відомий за роллю Грегора Клігана у серіалі "Гра Престолів" Бйорнссон підняв штангу вагою 501 кілограм.

Попередній рекорд належав британцю Едді Холу і становив 500 кілограмів

Через пандемію COVID-19 Бйорнссон побив рекорд у своєму спортзалі в Ісландії, а не на офіційних змаганнях.

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall pic.twitter.com/UaRI8tu0CX — ???? (@SamiulAmiin) May 2, 2020

Українські спортсмени, які застрягли в Португалії, повернулися додому

Українські легкоатлети повернулися з Португалії в Україну. Спортсмени перебували в Португалії на зборах та не могли повернутися в Україну через пандемію коронавірусу.

Також частина українських легкоатлетів перебуває в Киргизстані. Вони повинні повернутися у понеділок.

Зазначимо, що в Кенії перебуває ще одна українська спортсменка – Ольга Ляхова.

Стало відомо, чому Зідан вдарив Матерацці

У фіналі чемпіонату світу з футболу 2006 року відбувся один з найдраматичніших інцидентів в історії гри мільйонів. Капітан збірної Франції Зінедін Зідан брутально головою вдарив гравця Італії Марко Матерацці.

Італієць спровокував Зідана, після чого француз ударив його в груди головою і був вилучений у додатковий час. Італія ж виграла турнір у серії пенальті.

Італійський футболіст після майже 14 років мовчання розповів причину конфлікту.

"Удар Зідана? Я не очікував цього. Мені пощастило, що цей епізод застав мене зненацька, тому що якби я очікував чогось подібного і готувався б до цього, то, впевнений, в результаті вилучили б нас обох", – сказав Марко.

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За словами Матерацці, він та Зідан декілька разів стикалися у штрафному майданчику. Зідан забив гол, після чого наставник Італії Марчелло Ліппі попросив Матерацці опікати Зідана.

Після першої нашої сутички я попросив вибачення, але він погано відреагував. Після нашої третьої сутички я розсердився, а він сказав, що після матчу віддасть мені свою футболку. Я відповів, що вважатиму за краще його сестру, а не футболку,

– розповів Матерацці.

Водночас Матерацці спростував здогадки ЗМІ, які писали, що Марко говорив не про сестру Зідана, а його матір.

"Моя мати померла, коли я був підлітком, я ніколи б не дозволив собі спекулювати на цьому", – розповів Марко.

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