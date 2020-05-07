Повернення Реброва у "Динамо", "Донбас Арена" серед найкращих стадіонів: новини спорту 6 травня

У середу, 6 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Ігор Суркіс хоче повернути у "Динамо" Сергія Реброва

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс хоче повернути в клуб головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва.

До теми Екстренер "Динамо" Ребров може очолити відомий клуб

Суркіс вже почав вести переговори з 45-річним фахівцем про його повернення в Україну. При цьому наголошується, що сам тренер хоче продовжити кар'єру в Європі.

Раніше Сергій Ребров не виключив варіанту, що знову може очолити київське "Динамо". Однак поки підкреслив, що йому подобається працювати в "Ференцвароші": "Мені тут комфортно, мені подобається тут працювати. А що буде далі – подивимося".

"Донбас Арена" претендує на звання найкращого стадіона світу

Авторитетне іспанське видання Marca вирішило визначити найкращий футбольний стадіон у світі. Шляхом голосування серед 14 мільйонів респондентів було складено список з 40 стадіонів, з яких і буде визначено найкращого. Серед претендентів на це звання виявилася і "Донбас Арена".

На даний момент в голосуванні лідирує Міжнародний стадіон Каїра, на якому виступає єгипетський "Аль-Ахлі". Взяти участь в голосуванні можна тут.

Легенда боксу Евандер Холіфілд натякнув на повернення у ринг

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд опублікував пост з натяком на повернення в ринг. У минулому році Холіфілд вже говорив про можливість повернутися в бокс.

57-річний спортсмен залишив в Twitter фото з написом "Камбек", підписавши його: "Відступ тільки прокладає шлях для повернення".

Холіфілд, який в своєму активі має дві перемоги над Тайсоном, в останній раз виходив на ринг у 2011 році перш ніж в 2014 році оголосити про завершення кар'єри.

Шевченко та Ребров потрапили в рейтинг найгірших трансферів у історії АПЛ

Портал ESPN представив рейтинг 50 найгірших трансферів клубів англійської Прем'єр-ліги за всю 28-річну історію існування цього турніру.

До теми Чи залишиться Шевченко у збірній України: з'явилися нові деталі

У ньому знайшлося місце і для двох українців – форвардів Сергія Реброва і Андрія Шевченка. Ребров у 2000 році перейшов з київського "Динамо" в "Тоттенхем" за 16,2 мільйона фунтів, а Андрій Шевченко змінив "Мілан" на "Челсі" в 2006 році в обмін на 39,5 мільйонів фунтів.

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