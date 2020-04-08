Смерть в українському футболі через коронавірус, звинувачення Росії: новини спорту 7 квітня

У вівторок, 7 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Помер експрезидент "Буковини" Василь Федорюк

Колишній президент чернівецького футбольного клубу "Буковина" Василь Федорюк став першою жертвою коронавірусу в українському спорті.

Читайте також Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список

Сумну звістку повідомив футбольний функціонер Святослав Сирота на своїй сторінці у Facebook. Василю Федорюку було 72 роки.

США звинуватили Росію та Катар у підкупі чиновників ФІФА для проведення чемпіонату світу

Американська федеральна прокуратура вперше звинуватила колишніх футбольних функціонерів з декількох країн в отриманні хабарів від Росії і Катару. Ці країни домагалися і отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу в 2018-му і 2022 роках.

Найбільший хабар отримав колишній віцепрезидент ФІФА з Тринідаду і Тобаго Джек Уорнер при виборі Росії – 5 мільйонів доларів.

Нинішні офіційні звинувачення є першими, в яких стверджується, що Росія і Катар отримали право проведення чемпіонатів світу з футболу, підкупивши чиновників ФІФА.

Реакція Росії У Путіна відповіли на звинувачення США у підкупі чиновників ФІФА

ФІФА закликала продовжити контракти футболістів, які розраховані до кінця сезону

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила з рекомендацією пролонгувати угоди з гравцями, які закінчуються в кінці сезону на термін продовження національних чемпіонатів, призупинених через пандемію коронавірусу.

По-перше, поточні контракти футболістів, які закінчуються 30 червня, можуть бути продовжені до фактичного кінця сезону. Вкрай ймовірно, що багато турнірів не будуть завершені до цієї дати. Також, ФІФА дозволяє перенести терміни літнього трансферного вікна на період з кінця поточного сезону до початку наступного. Точні дати залишаються невідомими.

Фергюсон офіційно отримав суперника, який замінить Хабіба на UFC 249

UFC 249 відбудеться 18 квітня попри карантин, пов'язаний з пандемією COVID-19. Головною подією шоу стане бій за участю зіркового бійця Тоні Фергюсона.

Фергюсон мав зустрітися з Хабібом Нурмагомедовим, але їх бій вп'яте скасували. Причина – Хабіб не може покинути Росію, де наразі перебуває, саме через карантин.

Керівники UFC врятували шоу 18-го квітня, яке відбудеться без глядачів. Офіційно головною подією стане бій між Тоні Фергюсоном і Джастіном Гейджі.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram