Головні питання літнього міжсезоння чемпіонату України з футболу

Не встиг завершитися чемпіонат України сезону 2018/2019, як з’явилися безліч запитань щодо нового сезону. Зміна тренера в "Шахтарі", новий контракт Хацкевича з "Динамо", призначення Віктора Скрипника в "Зорі". Це та багато іншого підігріває інтригу перед майбутнім сезоном УПЛ.

Хто очолить Карпати?

За останній час "Карпати" змінили значну кількість головних тренерів. Значною мірою це пов’язано з тим, що клуб змінив вектор розвитку. Тепер "леви" роблять ставку не на власних вихованців, а на легіонерів з Латинської Америки та Іспанії. Останнім іноземним спеціалістом був Фабрі Гонсалес, який ледь не "довів" клуб до Першої ліги. "Карпати" врятувалися тільки в перехідних матчах, де здолали "Волинь".

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У новому сезоні на тренерський місток "Карпат" претендує Олександр Чижевський, який після відставки Гонсалеса був виконувачем обов’язків головного тренера. Його помічником, за інформацією ЗМІ, може стати Артем Федецький. Легенда клубу буде так званим граючим тренером. Окрім того, на тренерський місток претендує екс-воротар команди Андрій Тлумак, який поки очолює "Волинь".

Чи житиме Ворскла та Львів?

Відкрите питання щодо життя "Ворскли". Як відомо, у полтавському клубі не платять зарплати футболістам. Як клуб планує втримати гравців без зарплати – не відомо. Разом з тим, "Ворскла", як і "Карпати", змінила вектор розвитку й запрошує іноземців. Поки інформації про те, що якогось іноземця "Ворскли" активно полюють інші клуби немає. Таким чином, постає питання, як "Ворскла" погасить борги та, чи боротиметься клуб за єврокубки?



Фото: pfclviv.com

Схожа ситуація у ФК "Львів", який "пачками" закупив футболістів з Бразилії. Однак ніхто легіонерів у "містян" не купує. Ускладнює ситуацію й те, що "Львів" не пробився у Лігу Європи. За інформацією ЗМІ, власники львів'ян втратили інтерес до клубу й хочуть продати його. Відтак, з нового сезону у "Львова" можуть бути інші власники, а відтак може змінитися політика клубу.

Чи дадуть атестат Олімпіку?

Відкритим запитання залишається щодо донецького "Олімпіка". Представники всіх клубів УПЛ підтримали участь "Олімпіка" в наступному розіграші чемпіонату України. Таким чином, донеччани мають отримати атестат на сезон 2019/20.

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Найближчим часом повинне відбутися засідання Української асоціації футболу, на якому й буде прийняте рішення щодо долі донеччан. Швидше за все, "Олімпік" залишать.

Кого купить Олександрія?

"Олександрія" під орудою Володимира Шарана вперше у своїй історії завоювала бронзові нагороди чемпіонату України. Завдяки цьому в наступному сезоні "жовто-чорні" вперше у своїй історії виступатимуть на груповому етапі Ліги Європи. Однак клуб має деякі кадрові проблеми. Команду вже покинуло семеро футболістів.



Фото: fco.com.ua

Влітку команду встигли покинули воротар Владислав Леванідов, захисники Андрій Цуріков та Станіслав Микицей, півзахисники Артем Полярус та Валерій Лучкевич, а також нападники Владислав Кулач та Віталій Пономар. Деякі футболісти відігравали важливу роль. Таким чином, відкрите питання, ким буде підсилюватися "Олександрія"?

Де гратиме Колос Ковалівіка?

Сенсаційно до чемпіонату України вперше в історії пробився клуб із села – "Колос Ковалівка". "Хлібороби" в перехідному матчі на власному полі перемогли одеський "Чорноморець". Однак стадіон у селі Ковалівка не відповідає вимогам УПЛ. Відтак, "колоски" не зможуть грати в рідному селі свої матчі принаймні рік.



Фото: facebook.com/pg/fckoloskovalivka

У клубі начебто вже розпочали реконструкцію арени й повинні її здати до кінця наступного сезону. За інформацією ЗМІ, "Колос" свої домашні матчі гратиме на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського, або ж ділитиме головну арену країни НСК "Олімпійський" з "Динамо". Хто ж ходитиме на новачка УПЛ в Києві?

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Як зміняться гранди українського футболу?

"Шахтар" та "Зоря" пережили тренерські зміни. Замість Паулу Фонсеки "гірників" тепер очолює його земляк Луїш Каштру. Не менш цікаві зміни відбулися у "Зорі". Замість Юрія Вернидуба прийшов Віктор Скрипник, який тривалий час працював у Німеччині та очолював "Вердер". З нового сезону українські глядачі побачать новий "Шахтар" та "Зорю", однак цікаво, що змінять нові тренери під час літнього міжсезоння?



Фото: shakhtar.com

У "Динамо" залишився Олександр Хацкевич. Швидше за все, це останній шанс білоруського фахівця і його доля буде залежати від того, чи потрапить "Динамо" у Лігу чемпіонів. Для цього "біло-синім" потрібно підсилитися. "Динамо" вже придбало іноземного півзахисника Абдулу Кадірі Мохаммеда. Та чи будуть в "Динамо" ще трансфери? З таким складом – кваліфікацію Ліги чемпіонів не подолати!