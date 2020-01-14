"Барселона" звільнила Вальверде, "Динамо" виграло справу Ярмоленка та інші новини 13 січня

13 січня подарувало чимало цікавих спортивних подій та новин. Серед головних – Ернесто Вальверде покинув "Барселону", ФІФА прийняло рішення у справі Андрія Ярмоленка, а "Шахтар" запустив клубний телеканал. Про все це читайте в огляді Спорт24.

"Барселона" звільнила Ернесто Вальверде

"Барселона" залишилася без головного тренера. Ернесто Вальверде покинув тренерський місток "Барселони". Причиною відставки Вальверде є непереконлива гра "Барселони" у цьому сезоні.

Читайте також: Форвард "Барселони" Луїс Суарес пропустить 4 місяці

Останньою краплею терпіння керівників "блауграни" начебто стала поразка команди в Суперкубку Іспанії. У півфіналі "Барселона" поступилася мадридському "Атлетіко".

Також вже "Барселона" призначила колишнього коуча "Бетіса" Енріке Сетьєна новим головним тренером. Контракт розрахований до кінця червня 2022 року.

Київське "Динамо" виграло справу Андрія Ярмоленка

ФІФА підтвердила незаконність вимог СДЮШОР "Юність" до київського "Динамо" та "Боруссії" Дортмунд через трансфер Андрія Ярмоленка. Палата з вирішення спорів ФІФА підтвердила правомірність позиції "Динамо" у спорі проти СДЮШОР "Юність".

Ярмоленко перейшов з "Динамо" у "Боруссію" 28 серпня 2017 року. Через махінації з трансфером у березні 2018 було відкрито кримінальне провадження в Україні. Підозру вручили директору ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" Олександру Салію. Саме він отримав платіж солідарності від "Динамо" за трансфер Ярмоленко. Сума платежу склала лише 150 тисяч євро, а не 301 тисячу євро.

Це важливо: Агент Ярмоленка розповів, чи покине українець "Вест Хем"

Найважливіше те, що ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" не мала ніякого відношення до Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність".

Даяна Ястремська здобула перемогу на старті нового тенісного сезону

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі WTA Premier Adelaide International в австралійському місті Аделаїда.

Ястремська у двох сетах обіграла представницю Угорщини Тімею Бабош – 7:5, 6:3.

"Шахтар" запустить власний телеканал

Донецький "Шахтар" працює над створенням клубного телеканалу. Швидше за все, трансляція вестиметься в кабельних мережах. У клубі поки не спростовують, але і не підтверджують інформацію.

Читайте також: "Шахтар" – "Бенфіка": квитки надійшли у продаж

На цей момент існує інтернет-канал FCSD TV, у якого понад 120 тисяч підписників на YouTube.

Збірна України дізналася суперників на Кубку Федерації

Відбулося жеребкування Кубка Федерації у Першій групі Євро-Африканської зони. Своїх суперників дізналася жіноча збірна України з тенісу.

Україна очолила групу "А" й буде боротися з Хорватією та Болгарією. Матчі збірної України відбудуться у Таллінні (Естонія) у період 5-8 лютого.

Василь Кравець хоче покинути "Леганес"

Футболіст збірної України Василь Кравець хоче покинути іспанський клуб "Леганес". Українець звернувся до головного тренера "Леганесу" з проханням відпустити в інший клуб.

Кравець хоче покинути команду через брак ігрового часу. Захисник не виходив на поле в цьому сезоні Ла Ліги. Єдиний матч Кравець зіграв у Кубку Іспанії проти "Андорри" в грудні.

Український тренер Роман Григорчук несподівано залишився без клубу

Керівництво казахської "Астани" і головний тренер Роман Григорчук 13 січня розірвали контракт за взаємною згодою.

Також клуб покинули асистенти тренера Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.

За півтора року біля керма "Астани" Григорчук двічі став чемпіоном Казахстану і один раз виграв Суперкубок. Під керівництвом українця команда два роки поспіль грала у груповому раунді Ліги Європи.

Фанати "Райо Вальєкано" влаштували ходу з образами на адресу Зозулі

Фанати "Райо Вальєкано" і "Баракальдо" перед матчем 1/32-ої фіналу Кубка Іспанії (2:0) провели акцію проти форварда "Альбасете" Романа Зозулі.

Читайте також: Скандал з Романом Зозулею: нові скандування проти українця зафіксовані на двох матчах Ла Ліги

Фанати влаштували ходу, скандуючи "Зозуля – чортів нацист", тримаючи банер "Футбол проти расизму".

Збірна України зіграє у Львові кваліфікаційний матч молодіжного Євро-2021

Молодіжна збірна України в рамках відбору до чемпіонату Європи-2021 проведе домашній поєдинок проти Північної Ірландії у Львові. Затверджено, що зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Львів".

Поєдинок Україна – Північна Ірландія відбудеться 31 березня 2020 року. Це буде перша зустріч збірних у рамках цієї кваліфікації.