Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Джамель Херрінг повинен був битись із Джонатаном Окендо. Проте, боксер здав позитивний тест на коронавірус, тому поєдинок було перенесено на невизначений термін.

Звістку про коронавірус повідомив сам боксер у Twitter. 2 липня в Лас-Вегасі в головному бою вечора боксу від Top Rank Херрінг повинен був захищати свій пояс проти пуерториканця Джонатана Окендо (31-6, 19 КО).

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COVID-19 вніс корективи

Минулого тижня здав позитивний тест на коронавірус, це погана новина. Але є і хороша новина, адже я відчуваю себе добре. Буду перебувати на самоізоляції, поки не вилікуюсь. Мій захист пояса буде ненадовго відкладений,

– прокоментував чемпіон.

Last week, I tested positive for COVID-19. That’s the bad news.



The good news however is, I feel ok and have self-isolated until I receive a clean bill of health. My WBO Junior Lightweight world title defense against Jonathan Oquendo will be rescheduled shortly.



Semper Fi — Jamel Herring (@JamelHerring) June 23, 2020

Раніше у промоутера Боба Арума через коронавірус зірвався ще один головний бій вечора. Колишній суперник Василя Ломаченка Хосе Педраса 18 червня не зміг побитися з Міккелем Леспьером, оскільки менеджер останнього здав позитивний тест на COVID-19.