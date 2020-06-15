Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру назвав гравців своєї команди, які здатні замінити травмованого захисника команди Ісмаїлі.

Луїш Каштру в ефірі телеканалу "Футбол 1" прокоментував перемогу в матчі 26-м туру УПЛ над "Колосом" (1:0). Ісмаїлі цей матч пропускав.

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"Намагаючись говорити про позицію, яку займав гравець такого рівня, як Ісмаїлі, – говорити про щось складне. Ми завжди будемо намагатися порівнювати з тим, хто там перебував. Ісмаїлі – гравець з дуже сильним характером, дуже амбітний, дуже великий трудоголік. При цьому – фантастичний чоловік", – зазначив головний тренер "гірників".

Всі хлопці на інших позиціях теж дуже сильні. Але ми зараз говоримо про футболіста, який є прикладом в клубі. На даний момент не хочу ні в якому разі порівнювати будь-якого гравця, який може зайняти позицію Ісмаїлі. Нам потрібно це оцінити і бути реалістами. У нас є Сіпріано, Болбат, які можуть грати на позиції зліва в обороні. Подивимося, яка буде краща опція на цю позицію.

Травма Ісмаїлі: що відомо

Ісмаїлі зазнав прикрої травми на тренуванні "Шахтаря". За його підсумками у Ісмаїлі діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

На гравця чекає операція. У гру бразилець зможе повернутися приблизно через пів року.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв 21 матч в УПЛ, в яких забив два м'ячі і зробив 5 результативних передач.