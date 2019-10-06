Головний конкурент Зінченка в "Ман Сіті" знову травмувався
Захисник "Манчестер Сіті" Бенжамін Менді пропустив матч проти "Вулверхемптона" через проблеми зі здоров'ям.
Як повідомляє офіційний Twitter англійського клубу, лівий фулбек отримав травму підколінного сухожилля і виявився поза заявкою. Очікується, що француз зможе повернутися в стрій після перерви на матчі збірних.
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У поточному сезоні Менді провів 4 поєдинки у футболці "містян". Він є прямим конкуретном українця Олександра Зінченка у "Ман Сіті".
Спорт 24 писав, що у матчі восьмого туру АПЛ "Манчестер Сіті" на своєму полі сенсаційно поступився "Вулверхемптону". Підсумковий рахунок – 0:2.
Також додамо, що матч з "Вулверхемптоном" на позиції лівого захисника "Манчестер Сіті" почав Жоау Кансельє. Зінченко залишився в запасі і з'явився на полі після перерви.
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