Головний кривдник "Динамо" визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи

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Олів'є Жиру
Олів'є Жиру / ФК "Челсі"

Нападник лондонського "Челсі" Олів'є Жиру визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

Про це повідомила прес-служба турніру в соціальних мережах.

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На нагороду крім Жиру претендували форвард лондонського "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг, нападник лісабонської "Бенфіки" Жонас Гонсалвес і півзахисник празької "Славії" Томаш Соучек.

Олів'є в матчі-відповіді 1/8 фіналу з київським "Динамо" став автором хет-трику. Зустріч пройшла на домашньому стадіоні київського клубу і завершилася з рахунком 5:0 на користь лондонців.

Забезпечивши киянам найбільшу домашню єврокубкову поразку в історії, "Челсі" із загальним рахунком 8:0 пройшов до чвертьфіналу турніру, де суперником команди Мауріціо Саррі стане "Славія".

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Теги: Спорт Ліга Європи Динамо Челсі Футбол
Джерело: 24 Канал
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