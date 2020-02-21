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Головний лікар Мінмолодьспорту постане перед судом через закупівлю сумнівних препаратів

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Головний лікар Міністерства молоді та спорту постане перед судом / mkala.org

Головного лікаря судитимуть. Причиною стала закупівля сумнівних препаратів, яка завдала збитків державі на суму понад 6,7 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва. 

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Київською місцевою прокуратурою №7 завершено досудове розслідування відносно державного тренера – головного лікаря національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту України за фактом пособництва у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За словами слідчих, головний лікар національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту України та окремі зацікавлені суб'єкти господарювання закупили препарати, які не були зареєстровані в Державному реєстрі лікарських засобів України та не є виробами медичного призначення. 

Потреби у закупівлі цих препаратів не було, що підтверджується показами понад 30 спортсменів, серед яких чемпіони України, призери всесвітніх змагань та учасники Олімпійських ігор. 

Обвинувальний акт відносно головного лікаря за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України скеровано до суду для розгляду.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Міністерство молоді та спорту Новини Спорту Спорт
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