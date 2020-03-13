Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета захворів на коронавірус

У головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриються, а штаб клубу самоізолюється.

Очікується, що перебувати на карантині доведеться майже усій першій команді та тренерському штабу, повідомляє пресслужба "Арсенала".

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Задля безпеки також здійснять ретельну чистку навчальних центрів лондонського клубу "Колні" і "Хейл Енд". Утім адміністрація сподівається, що гравці, які останнім часом не перебували у тісному контакті з Артетою, вже невдовзі зможуть повернутися до тренувань.

Здоров'я наших працівників і широкого загалу для нас у пріоритеті. Наші думки постійно з Мікелем Артетою, який зараз розчарований, але перебуває у доброму гуморі. Ми сподіваємося, що повернемося до гри, як тільки дозволять медики,

– розповів менеджер клубу Вінай Венкатесхам.

В адміністрації клубу наголошують, що найближчим часом "Арсенал" не зможе відіграти заплановані матчі. Втім зараз для команди важливіше простежити, які саме люди мали тісні контакти з Артетою останнім часом.

Щодо своїх подальших кроків "Арсенал" планує співпрацювати з британськими медиками, Прем'єр-лігою, Футбольною асоціацією та суперниками, з якими заплановані найближчі матчі.

Хто такий Мікель Артета: коротко

Мікель Артета – 37-річний іспанський тренер, за національністю баск. У минулому гравець низки клубів, серед яких французький ПСЖ, іспанський "Реал Сосьєдад" та англійські "Арсенал" і "Евертон".

Саме "Арсенал" був останнім клубом Артети у якості гравця. Останній матч він зіграв у травні 2016 року. Протягом трьох років працював асистентом Хосепа Гвардіоли у "Манчестер Сіті", а у 2019-му очолив "канонірів".