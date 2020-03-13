24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета захворів на коронавірус

- Читать новость на русском
У Мікеля Артети виявили коронавірус / Getty Images

У головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриються, а штаб клубу самоізолюється.

Очікується, що перебувати на карантині доведеться майже усій першій команді та тренерському штабу, повідомляє пресслужба "Арсенала".

Важливо Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Задля безпеки також здійснять ретельну чистку навчальних центрів лондонського клубу "Колні" і "Хейл Енд". Утім адміністрація сподівається, що гравці, які останнім часом не перебували у тісному контакті з Артетою, вже невдовзі зможуть повернутися до тренувань.

Здоров'я наших працівників і широкого загалу для нас у пріоритеті. Наші думки постійно з Мікелем Артетою, який зараз розчарований, але перебуває у доброму гуморі. Ми сподіваємося, що повернемося до гри, як тільки дозволять медики,
– розповів менеджер клубу Вінай Венкатесхам.

В адміністрації клубу наголошують, що найближчим часом "Арсенал" не зможе відіграти заплановані матчі. Втім зараз для команди важливіше простежити, які саме люди мали тісні контакти з Артетою останнім часом.

Щодо своїх подальших кроків "Арсенал" планує співпрацювати з британськими медиками, Прем'єр-лігою, Футбольною асоціацією та суперниками, з якими заплановані найближчі матчі.

Хто такий Мікель Артета: коротко

Мікель Артета – 37-річний іспанський тренер, за національністю баск. У минулому гравець низки клубів, серед яких французький ПСЖ, іспанський "Реал Сосьєдад" та англійські "Арсенал" і "Евертон".

Саме "Арсенал" був останнім клубом Артети у якості гравця. Останній матч він зіграв у травні 2016 року. Протягом трьох років працював асистентом Хосепа Гвардіоли у "Манчестер Сіті", а у 2019-му очолив "канонірів".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our London Colney training centre has been closed after head coach Mikel Arteta received a positive COVID-19 result this evening.⠀ ⠀ Arsenal personnel who had recent close contact with Mikel will now self-isolate in line with Government health guidelines. We expect this to be a significant number of people from Colney, including the full first-team squad and coaching staff, as well as a smaller number of people from our Hale End Academy which we have also temporarily closed as a precaution. ⠀ ⠀ We expect those who did not have close contact with Mikel to return to work in the coming days. In the meantime our Colney and Hale End training centres will undergo a deep clean and our other club sites are operating as normal. ⠀ ⠀ Managing director Vinai Venkatesham said: “The health of our people and the wider public is our priority and that is where our focus is. Our thoughts are with Mikel who is disappointed but in good spirits. We are in active dialogue with all the relevant people to manage this situation appropriately, and we look forward to getting back to training and playing as soon as medical advice allows.” ⠀ ⠀ Head of football Raul Sanllehi added: “Mikel and the full first-team squad, players and staff, will be fully supported, and we look forward to getting back to training and playing as soon as medical advice allows. Obviously Mikel’s full recovery is the priority now for us all.” ⠀ ⠀ We will work with Public Health England on the next steps in regard to our facilities and staff, and with the Premier League, Football Association and relevant clubs around our forthcoming matches in the Premier League and Emirates FA Cup. ⠀ ⠀ It is clear we will not be able to play some fixtures on their currently scheduled dates. We will update supporters who have tickets for forthcoming games with more information as soon as possible.⠀ ⠀ We are now working to trace any other people who have had recent close contact with Mikel. We will let them know what has happened and they should follow the NHS guidance which is likely to recommend self-isolation.

Допис, поширений Arsenal Official (@arsenal)

 

В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих
12 березня
Автор: Василь Денисюк
Теги: Арсенал Новини Спорту Здоров'я Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
12 березня 22:54 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 00:02 Ліга Європи: МЮ розгромив ЛАСК в 1/8 фіналу, "Баєр" не залишив шансів "Рейнджерс" – відео
Юрій Семенюк
12 березня 21:00 Кубок України: результати матчів 1/4 фіналу
Ігор Саджениця
12 березня 18:43 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
12 березня 17:29 УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук