Головний тренер "Челсі" виставив шалені штрафи футболістам: опубліковано суми
Головний тренер лондонського "Челсі" Френк Лемпард вирішив зайнятися дисципліною своїх футболістів. І боротися за її дотримання штрафами. Суми за деякі порушення і справді вражають.
Список зі штрафами для футболістів висить на одній зі стін тренувальної бази "Челсі".
За що штрафують гравців "Челсі":
Запізнення на відправлення команди на матч: 2500 фунтів;
Запізнення на збори перед тренуванням: 2500 фунтів (+2500 фунтів за кожні 15 хвилин);
Запізнення в спортзал: 1000 фунтів;
Запізнення на процедури: 2500 фунтів
Запізнення на командні збори: 500 фунтів за кожну хвилину;
Запізнення на тренування: 20000 фунтів;
Задзвенів телефон під час обіду чи зборів: 1000 фунтів
З'явився у неналежній формі для поїздки з командою на матч: 1000 фунтів
Після матчу не поїхав разом із командою в автобусі, заздалегідь не оголосивши головному тренеру за 48 годин: 5000 фунтів
Не доповів про захворювання чи травму перед вихідним або за півтори години до тренування: 10000 фунтів
Запізнення на прийом до лікаря: 2500 фунтів
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"Будь-які штрафи повинні бути оплачені за 2 тижні, в іншому випадку вони будуть подвоєні. Всі штрафи будуть витрачені на командну діяльність та благодійність", – зазначається в повідомленні про штрафи.
Та не варто переживати за гравців "Челсі", що після таких штрафів вони залишаться без грошей. Для прикладу, фонд заробітної плати лондонського клубу у 2018 році становив 225 мільйонів фунтів на рік, що було одним з найбільших європейському футболі. А загалом з 2003 року, коли клуб придбав російський бізнесмен Роман Абрамович, до 2019 року на зарплати футболістів було витрачено близько 2,76 мільярда фунтів. За цим показником лондонці перебувають на першому місці в АПЛ.
Щодо зарплат футболістів, то у вересні 2019 року команда продовжила угоду з 18-річним атакувальним півзахисником Каллумом Хадсоном-Одої. За новим контрактом, гравець отримуватиме 170 тисяч євро на тиждень. Зазначимо, що це у 48 разів більше, ніж футболіст отримував раніше (3540 євро).
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