Головний тренер "Челсі" виставив шалені штрафи футболістам: опубліковано суми

Список зі штрафами для футболістів висить на одній зі стін тренувальної бази "Челсі".

За що штрафують гравців "Челсі":

Запізнення на відправлення команди на матч: 2500 фунтів;

Запізнення на збори перед тренуванням: 2500 фунтів (+2500 фунтів за кожні 15 хвилин);

Запізнення в спортзал: 1000 фунтів;

Запізнення на процедури: 2500 фунтів

Запізнення на командні збори: 500 фунтів за кожну хвилину;

Запізнення на тренування: 20000 фунтів;

Задзвенів телефон під час обіду чи зборів: 1000 фунтів

З'явився у неналежній формі для поїздки з командою на матч: 1000 фунтів

Після матчу не поїхав разом із командою в автобусі, заздалегідь не оголосивши головному тренеру за 48 годин: 5000 фунтів

Не доповів про захворювання чи травму перед вихідним або за півтори години до тренування: 10000 фунтів

Запізнення на прийом до лікаря: 2500 фунтів

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"Будь-які штрафи повинні бути оплачені за 2 тижні, в іншому випадку вони будуть подвоєні. Всі штрафи будуть витрачені на командну діяльність та благодійність", – зазначається в повідомленні про штрафи.

— £20,000 if you're late for training

— £500 for ever minute you're late for a team meeting



A list of fines Frank Lampard has implemented at Chelsea. pic.twitter.com/EyNTrGtdxW — FourFourTweet (@FourFourTweet) November 12, 2019

Та не варто переживати за гравців "Челсі", що після таких штрафів вони залишаться без грошей. Для прикладу, фонд заробітної плати лондонського клубу у 2018 році становив 225 мільйонів фунтів на рік, що було одним з найбільших європейському футболі. А загалом з 2003 року, коли клуб придбав російський бізнесмен Роман Абрамович, до 2019 року на зарплати футболістів було витрачено близько 2,76 мільярда фунтів. За цим показником лондонці перебувають на першому місці в АПЛ.

Щодо зарплат футболістів, то у вересні 2019 року команда продовжила угоду з 18-річним атакувальним півзахисником Каллумом Хадсоном-Одої. За новим контрактом, гравець отримуватиме 170 тисяч євро на тиждень. Зазначимо, що це у 48 разів більше, ніж футболіст отримував раніше (3540 євро).