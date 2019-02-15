Головний тренер "Динамо" Хацкевич яскраво прокоментував нічию у матчі Ліги Європи

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував результат матчу проти "Олімпіакоса" (2:2) в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Наставник киян вважає, що шанси у команд як і раніше залишаються рівними – п'ятдесят на п'ятдесят.

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Як би не закінчилася гра сьогодні, все б вирішувалося в Києві. Результат нас задовольняє, але шанси залишаються 50 на 50. Не очікували, що у "Олімпіакоса" будуть такі значні зміни в складі. Ми грали в той футбол, в який домовлялися грати – це найважливіше для нашої команди,

– заявив Хацкевич.

Також тренер розповів про стан Томаша Кадара, який пропустив гру і оцінив виступ Франа Соля.

"Кадар? Після вчорашнього тренування ми прийняли рішення. Він сам сказав, що не братиме участі в матчі. Які шанси, що він зіграє в Києві? Все буде залежати від того, в якому він буде стані. Він уже пропустив 10 днів і ще пару днів пропустить. Соль? Його роботою на футбольному полі я повністю задоволений. Він робив досить багато тиску на захисників. Він зіграв сьогодні на команду", – додав тренер.

До слова, матч-відповідь між командами відбудеться через тиждень, 21 лютого. Зустріч пройде в Києві.

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