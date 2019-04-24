Головний тренер "Динамо" розповів, чому не вдалося забити "Шахтарю"

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич оцінив нічию в матчі 25 туру УПЛ проти "Шахтаря" (0:0).

Спеціаліст визнав, що в першому таймі його підопічні були скутими, тому не проявили агресію і повільно переходили з оборони в атаку.

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"Перший тайм нам не дуже вдався, суперник не давав нам грати. В другому ми вже володіли ініціативою, але нічого досягти не змогли. Та ще й суперник збивав темп, постійно лежали на полі. Ще й суддя не завжди приймав правильні рішення. Тому інтенсивність гри була невисокою", – сказав Хацкевич на прес-конференції після матчу.

Сподобалася атмосфера на трибунах. Гравці наші теж діяли в цілому непогано. Але щільність гри була дуже високою, особливо в районі штрафної. Тому ударів і моментів у обох команд було мало. Відставання 7 очок – велике. Але ми боротимемося до кінця. Ніяких експериментів і простого догравання чемпіонату не буде,

– підсумував він.

Пенальті на останній хвилині не допоміг "Шахтарю" перемогти "Динамо" в матчі української Прем'єр-ліги – 0:0.

Спорт 24 писав, що фанати київського "Динамо" повісили на трибуні ляльку, одягнену в футболку "гірників" з номером і прізвищем Жуніора Мораеса.

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