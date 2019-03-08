Головний тренер "Леганесу" підтримав Луніна перед важливим матчем з "Атлетіко"

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Наставник "Леганесу" Маурісіо Пеллегріно сподівається, що виїзний матч 27 туру іспанської Прімери проти "Атлетіко" стане успішним для голкіпера Андрія Луніна.

Слова Пеллегріно приводить прес-служба ФК "Леганес".

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Гравці, яких я поставлю в стартовий склад проти "Атлетіко", думаю, готові. Сподіваюся, що цей матч стане для Луніна найкращим, як і для інших гравців, які отримували мало ігрового часу,
– сказав Пеллегріно.

До слова, основний воротар "Леганесу" Іван Куельяр пропустить цей матч через дискваліфікацію. Зустріч відбудеться 9 березня о 17:15 на стадіоні "Ванда Метрополітан".

Спорт 24 писав, що ще одного українця в складі "Леганесу" Василя Кравця Whoscored визнав одним з найкращих гравців поєдинку проти "Леванте".

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Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
Джерело: 24 Канал
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