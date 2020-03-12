Головний тренер "Ліверпуля" вилаяв фанатів, які хотіли привітатися з ним – відео

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп вирішив не контактувати з фанатами, які відвідали матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко".

Перед виходом на поле тренер мерсисайдців Юрген Клопп грубо відповів фанатам, які тягнули до нього руки.

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Нагадаємо, що через епідемію короновіруса заборонені рукостискання. Однак ​Юрген Клопп і Дієго Сімеоне знайшли спосіб викрутитися з ситуації.

Diego Simeone goes to shake Jurgen Klopp's hand



It's all in the mind games pic.twitter.com/NPC0br4kgh — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020

Раніше Клопп висловлював своє невдоволення масовою панікою, однак і сам не захотів зайвий раз ризикувати здоров'ям.

УЄФА дозволив вболівальникам вхід на матч "Ліверпуль" – "Атлетіко", хоча деякі поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів доводиться проводити за зачиненими дверима.

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