Головний тренер надавав ляпасів своїм гравцям в перерві матчу: відео

Головний тренер молодіжної команди "Кайсері Мейсуспор" Халіт Курт у перерві матчу надавав ляпасів своїм футболістам в перерві матчу.

При цьому під час цього він кричав на своїх футболістів "Я вб'ю тебе! Що за ганьба!".

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Варто відзначити, що цей випадок стався ще три роки тому. Але відео було опубліковано лише нещодавно. Після цього Міністерство спорту Туреччини розпочало розслідування щодо цього.

Сам Халіт Курт залишився незадоволений тим, що відео потрапило у мережу. За його словами, те, що відбувається у роздягальні під час матчу, не має бути доступне громадськості.

Щодо своїх дій, то він заявив, що гравців били й інші тренери. Як приклад він наводить ситуацію з Алексом Фергюсоном та Девідом Бекхемом (тренер випадково кинув бутсу, яка потрапила в обличчя футболісту), а також колишнім тренером збірної Туреччини Фатіхом Терімом.